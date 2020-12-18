特企／臺灣首家Pizza Hut EXPRESS板橋車站　盛大開幕

首間必勝客Pizza Hut EXPRESS於環球板橋車站B1開幕 打造通勤3分鐘快食尚

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必勝客可以說是食物創新到服務創新的代表，不斷地打造出新穎的美食體驗。全臺首家的必勝客Pizza Hut EXPRESS新概念店重磅登場，位於板橋車站環球購物中心B1三鐵共構的交通樞紐處，打造全新概念店，講求「3分鐘快取」搶攻通勤市場，提供單片比薩、具有獨特醬汁的焗飯和義大利麵。必勝客Pizza Hut EXPRESS更首賣早餐，開發全新雙層起司厚牛堡，以必勝客最具特色的起司，強勢進軍早餐市場。必勝客Pizza Hut EXPRESS從早到晚供應不同的餐點，為來往的通勤族帶來餐飲新選擇。

全新口味單片比薩引爆通勤新風潮 一個人就能即刻「帶著走」





必勝客Pizza Hut EXPRESS新概念店讓一個人也可以吃比薩，位在交通樞紐處，出餐速度是通勤族和上班族最在意的事，必勝客Pizza Hut EXPRESS從點餐到出餐只需要３分鐘，讓趕時間的通勤族們有了絕佳的選擇，從容搭車享受輕鬆的城市步伐。必勝客Pizza Hut EXPRESS推出了4種口味的單片比薩，不同於一般必勝客店內的選擇，獨家研發全新比薩口味，每日手工製作餅皮，鋪上澳洲牛肉或燻鮭魚，搭配上芝麻葉或九層塔，更加強調比薩的新鮮原味；主打的「凱薩烤牛肉比薩」將南瓜與起司一同烘烤，大片的烤牛肉及鮮嫩芝麻葉，佐以濃郁的凱薩醬，每一口都能飽嘗食材豐富的層次。全新風味包含「奶油乳酪燻鮭比薩」及「瑪格麗特比薩」，飽滿香醇的起司馥郁口中，吃得到每一種食材的鮮味。單片比薩單點只要$79起，滿足每個比薩控的味蕾，人手一片比薩的全新食尚風潮將席捲而來。





必勝客Pizza Hut EXPRESS更增加義大利麵及焗飯的選項，一共推出了4種新口味，「焗茄汁奶油牛肉丸飯」、「焗芥末籽荷蘭醬雞排飯」、「波隆那佐乳酪牛肉丸麵」及「法式肉醬佐奶油豬腳麵」，獨特的醬汁加入了必勝客必備的香濃起司，獨特風味令人驚艷。其中「焗茄汁奶油牛肉丸飯」以番茄與鮮奶油熬製出粉紅醬，牛肉丸Q彈多汁的口感搭配上香濃牽絲的起司，咀嚼之間香氣四溢，用料實在完美交融的美味佳餚，只要$159起即能輕鬆享受。義大利麵及焗飯也能快速出餐，讓通勤族能夠有更多元的選擇，忙碌的步伐不會限制美食的享受。無論是單片比薩或是義大利麵及焗飯，皆可升級為套餐，搭配薯條飲品，超值享受多種主餐樣樣美味。





必勝客Pizza Hut EXPRESS首度進軍早餐市場 濃郁起司滿足整天活力





一日之計在於晨，用滿滿起司開啟活力的一天！為必勝客Pizza Hut EXPRESS首度進軍早餐市場，推出了4款全新早餐菜單，從早上6:30開始供應；「雙層起司厚牛堡」於鬆軟的麵包上撒滿切達起司，滑柔奶香在口中環繞，中間夾著澳洲牛肉、爽口蔬菜與新鮮番茄，清爽不膩口；「酥皮燻鴨起司派」扎實香酥的千層，一口咬下大片鴨肉的飽滿鹹香，滑嫩順口的蛋及起司層層堆疊，豐富味蕾的超療癒滋味，開啟活力充沛的早晨。必勝客Pizza Hut EXPRESS全新早餐菜單$49起，只要加上$10就能升級套餐。從早上到晚上，滿足不同時間的不同選擇，無論是要搭車出遊、上班亦或是逛街，必勝客Pizza Hut EXPRESS將更融入每個人的日常生活中。





限定口罩只送不賣! 必勝客Pizza Hut EXPRESS歡慶開幕祭出比薩買一送一活動

為了完美打造出通勤族的全新食尚，必勝客Pizza Hut EXPRESS更設計限定口罩，口罩上充滿可愛俏皮的單片比薩，象徵比薩更加融入於每個人的生活當中。限定口罩只送不賣，凡於活動網美牆拍照打卡上傳至社群網站即可獲得，數量有限，送完為止！歡慶首家必勝客Pizza Hut EXPRESS開幕優惠好康再加碼，必勝客祭出限時買一送一！於開幕首三日12/18-12/20早上10:30至中午12:30，購買任一口味單片比薩，即贈一片經典口味的夏威夷比薩，每日僅限量100個名額，所有比薩的愛好者們千萬不要錯過了！