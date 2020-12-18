盧秀燕當面反萊豬　AIT處長酈英傑拒答「被突襲」

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盧秀燕當面反萊豬　AIT處長酈英傑拒答「被突襲」

記者呂炯昌/台北報導

calendar_today2020-12-18 15:46:17

▲美國在台協會台北處長酈英傑。
▲美國在台協會台北處長酈英傑。（圖／記者呂炯昌攝2020.12.18)）
外交部於今（18）日下午舉行《台美科學及技術合作協定》宣布茶會，由外交部長吳剑變主持，並邀請科技部長吳政忠、經濟部政務次長陳正棋，美國在台協會台北辦事處(AIT/T)處長酈英傑(BrentChristensen)等人出席。針對台中市政府日前與AIT就含萊豬進口議題發生衝突，酈英傑則是拒絕回應。
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外交部表示，《台美科學及技術合作協定》是上(11)月20日召「台美經濟繁榮夥伴對話」(Taiwan-US Econom Prosperity Partnership Dialogue)機制下的第一項具體成果。在前述對話結束後，台美雙方以不到一個月的時間順利協商完成簽署，充分展現彼此緊密合作的夥伴關係。
外交部指出，台美雙方透過這項新協定，將有助雙方在科技領域更進一步的合作與交流。新協定是由我國駐美代表蕭美琴大使與AIT執行理事藍鶯(IngridLarson)於本月15日在華府簽署，並由雙方官員以視訊方式共同見證。在台北瑞包括外交部長吳剑燮、科技部長吳政忠，以及經濟部次長陳正棋與AIT/T處長酈英傑。華府端則包括國務院主經濟成長、能源及環境事務次卿柯拉奇(Krach)、亞太助卿史達偉(DavidStilwell)、海洋、國際環境及科學事務代理助卿JonathanMoore、國務卿科技顧問蔣濛(MungChiang)等官員。

外交部強調，台美關係持續升溫，近月來更建構許多新的合作與對話機制，議題廣泛且多元，包括「台美經濟繁榮夥伴對話」、「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」、「台美教育倡議」及「婦女生計債券計畫」等。外交部將持續與相關部會協同合作，在現有的堅實良好基礎上，持續深化台美全面性夥伴關係。

科技部表示，未來科技部在國內將邀集跨部會，與美方藉由創新的模式，加強於科技方面的國際合作，建立兩國關鍵技術產業分工機制，定期舉辦關鍵技術對話會議，以達到串接產、學、研在新興與關鍵技術領域的連結，並藉此確保台美間的科技保護，成為繁榮互惠之國際夥伴。

酈英傑致詞時指出，當我們產、學、研界最傑出的人才共同合作，一起因應未來的挑戰，全世界也都會從美台持續的創新科技合作當中獲益良多。就像我們常說的，美國與台灣是「真朋友」，我們正在一起取得「真進展」。會後媒體追問是否覺得「被台中市長突擊嗎？」酈英傑則是不願回答，致詞結束後便快速離開外交部。

台中市長盧秀燕16日接待酈英傑到訪，針對美國萊豬進口議題，盧秀燕表達台中市民反萊豬的立場。AIT發言人孟雨荷事後則發布聲明指出，所有美國出口到台灣和其他貿易夥伴的產品都是安全無虞的。由於AIT與盧秀彥燕見面原本為不對外公開，卻突然透過媒體表達「反萊豬」立場，行政院秘書長李孟諺批評這是「突襲」，造成國際友人對台灣的不信任。
▲美國在台協會台北處長酈英傑（左一）出席「台美科學及技術合作協定」宣布茶會。（圖／記者呂炯昌攝.2020.12.18）
▲美國在台協會台北處長酈英傑（左一）出席「台美科學及技術合作協定」宣布茶會。（圖／記者呂炯昌攝.2020.12.18）
 
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