嘉表藝結合衛武營　潮間帶舞蹈節周末開演

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

嘉表藝結合衛武營　潮間帶舞蹈節周末開演

記者邱嘉琪、任禮清/嘉義報導

calendar_today2020-12-18 15:20:11

▲「2020潮間帶舞蹈節」12月19日至27日將於嘉義縣表演藝術中心登場。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.12.18）
▲「2020潮間帶舞蹈節」12月19日至27日將於嘉義縣表演藝術中心登場。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.12.18）
「2020潮間帶舞蹈節」12月19日至27日將於嘉義縣表演藝術中心登場，今年首度與衛武營合作，結合了嘉義雯翔舞團、古舞團、看嘸舞蹈劇場等團隊，呈現室內與戶外共5場演出及1場VR視覺舞蹈影像體驗，18日上午於表藝舉辦記者會，邀請觀眾踴躍觀賞，感受舞蹈魅力。
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲「2020潮間帶舞蹈節」有室內與戶外共5場演出及1場VR視覺舞蹈影像體驗。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.12.18）
▲「2020潮間帶舞蹈節」有室內與戶外共5場演出及1場VR視覺舞蹈影像體驗。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.12.18）
「潮間帶舞蹈節」於2016年首次舉辦，在嘉義縣文觀局支持下規模逐漸擴大，從原本以雯翔舞團－嘉義新舞風為主體的演出，拓展成許多舞蹈團聯合匯演的在地小型舞蹈節，記者會中嘉義縣文觀局局長許有仁特地到場祝福肯定。
▲「2020潮間帶舞蹈節」有室內與戶外共5場演出及1場VR視覺舞蹈影像體驗。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.12.18）
▲「2020潮間帶舞蹈節」有室內與戶外共5場演出及1場VR視覺舞蹈影像體驗。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.12.18）
雯翔舞團團長郭玉雯指出，今年除了雯翔舞團年輕編舞家作品呈現外，另邀請優質舞團古舞團戶外演出「獵景」，並首度與衛武營國家藝術文化中心合作，由看嘸舞蹈劇場以「舞蹈‧南方」串聯起台灣嘉義、衛武營與國際舞蹈平台。

郭玉雯提到，雯翔舞團「嘉義新舞風」今年邀請4位編舞者以加拿大吟遊詩人Leonard Cohen的美詩句「萬物皆有縫隙，方能讓光透進」作為舞作發想進行創作，編舞家田孝慈、林俊余、許瑋博、古盛傑等以他們的生活歷練，展現新世代現代舞創作力。

▲嘉義縣表演藝術中心主任王泊清（左）與雯翔舞團團長郭玉雯（右）熱情邀約民眾前往觀演。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.12.18）
▲嘉義縣表演藝術中心主任王泊清（左）與雯翔舞團團長郭玉雯（右）熱情邀約民眾前往觀演。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.12.18）
古舞團行政總監朱星朗表示，該團《獵景》作品以表藝園區寬敞的綠色大地做為舞台，打造9×7公尺的大型結構道具「框景窗」搭配演出，是一場結合裝置、舞蹈和週邊環境的表演，且特地安排在下午5時開演，觀眾可捕捉到日落於演出中的光影變化，會是很特別的體驗。
▲古舞團《獵景》作品於戶外免費演出，以移動式9×7公尺「框景窗」搭配舞者演出，呈現獨特效果。（圖/古舞團提供）
▲古舞團《獵景》作品於戶外免費演出，以移動式9×7公尺「框景窗」搭配舞者演出，呈現獨特效果。（圖/古舞團提供）
嘉義縣表演藝術中心主任王泊清指出，潮間帶舞蹈節12月19日、20日下午14:30有雯翔舞團《絢光》演出；12月26（六）下午5:00古舞團《獵景》戶外表演；12月19至12月27日下午13:00看嘸舞蹈劇場×衛武營《舞蹈、南方》台灣×西班牙當代舞創意國際交流，室內與戶外共5場演出及1場VR視覺舞蹈影像體驗，歡迎民眾前往觀賞。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

回數2020年一整年國內所發生的大小事，有開心的、傷心的、氣憤的、絕望的，您認為哪幾件新聞事件最令您印象深刻？

回數2020年一整年國內所發生的大小事，有開心的、傷心的、氣憤的、絕望的，您認為哪幾件新聞事件最令您印象深刻？

繼續作答
您心目中2020最好看台劇是哪一部？

您心目中2020最好看台劇是哪一部？

繼續作答
爭奪2020八卦版面！選出令你印象最深的爆紅網美

爭奪2020八卦版面！選出令你印象最深的爆紅網美

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀