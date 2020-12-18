嘉表藝結合衛武營　潮間帶舞蹈節周末開演

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「潮間帶舞蹈節」於2016年首次舉辦，在嘉義縣文觀局支持下規模逐漸擴大，從原本以雯翔舞團－嘉義新舞風為主體的演出，拓展成許多舞蹈團聯合匯演的在地小型舞蹈節，記者會中嘉義縣文觀局局長許有仁特地到場祝福肯定。
雯翔舞團團長郭玉雯指出，今年除了雯翔舞團年輕編舞家作品呈現外，另邀請優質舞團古舞團戶外演出「獵景」，並首度與衛武營國家藝術文化中心合作，由看嘸舞蹈劇場以「舞蹈‧南方」串聯起台灣嘉義、衛武營與國際舞蹈平台。
郭玉雯提到，雯翔舞團「嘉義新舞風」今年邀請4位編舞者以加拿大吟遊詩人Leonard Cohen的美詩句「萬物皆有縫隙，方能讓光透進」作為舞作發想進行創作，編舞家田孝慈、林俊余、許瑋博、古盛傑等以他們的生活歷練，展現新世代現代舞創作力。
古舞團行政總監朱星朗表示，該團《獵景》作品以表藝園區寬敞的綠色大地做為舞台，打造9×7公尺的大型結構道具「框景窗」搭配演出，是一場結合裝置、舞蹈和週邊環境的表演，且特地安排在下午5時開演，觀眾可捕捉到日落於演出中的光影變化，會是很特別的體驗。
嘉義縣表演藝術中心主任王泊清指出，潮間帶舞蹈節12月19日、20日下午14:30有雯翔舞團《絢光》演出；12月26（六）下午5:00古舞團《獵景》戶外表演；12月19至12月27日下午13:00看嘸舞蹈劇場×衛武營《舞蹈、南方》台灣×西班牙當代舞創意國際交流，室內與戶外共5場演出及1場VR視覺舞蹈影像體驗，歡迎民眾前往觀賞。