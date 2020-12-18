比利時成台北食品展唯一參展國！三大國民美食一次看

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當記者問及比利時台北辦事處（瓦隆尼亞&布魯塞爾）經貿組組長王家齡為何會想推廣瓦隆尼亞給台灣人，她表示有許多很棒的農產食品都出自瓦隆尼亞，「有許多美食、農產富饒的地方，來自比利時直送的Milcamps傳統鬆餅、可搭配薯條、牛排等美食的Fayza美味醬料、Superfood原創有機啤酒以及精選比利時釀造的Suggy艾爾啤酒、Scassenes和Belgica傳統啤酒等等，都是我們想推薦給大家的。」
提到比利時，許多人都會想起巧克力，王家齡大力推薦Pierre Ledent、Millesime Chocolat，從可可豆到製成巧克力的過程都有嚴格把關。
而比利時釀造啤酒的技術被聯合國教文組織列入人類非物質文化遺產代表作名錄，Belgica傳統啤酒曾在WBA啤酒世界大賽中獲獎。Suggy艾爾啤酒和Scassenes啤酒同樣相當推薦。
比利時的Altesse Quality Food 所推出的Fayza品牌風靡全歐洲，供應各大超市和高檔餐飲通路。以薯條搭配醬料，或是牛排沾取，都是讓食物更加有滋味的妙方。
除了三大國民美食之外，由林博健康實業有限公司代理的比利時有機樺樹液同樣讓人好奇，公司代表彭淇娟表示，樺樹液是含有多種礦物質、胺基酸和維生素的天然營養補充品，不加任何水或防腐劑，符合現代注重養生的趨勢。
至於這些廠商如何脫穎而出，比利時瓦隆尼亞／布魯塞爾外貿投資總署的商務代表鄒宏平先生表示，「有許多比利時當地中小企業沒有機會大量曝光，雖然很多高品質的食品，希望不只是比利時在地人知道，而是好東西能讓大家都知道！」
對於未來是否還會參展，王家齡和鄒宏平均表示還需要評估，畢竟比利時是在疫情之下歐洲唯一參展的國家，2021年還會發生什麼事都還是未知數，但能確定的是，會持續經營台灣市場。
此次聯合「台北國際食品展」、「台北國際食品加工機械展」、「臺灣國際生技製藥設備展」、「台北國際包裝工業展」、「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」與「台灣國際清真產品展」不畏疫情順利開展，為今年臺灣國際專業展的壓軸。其中，台北國際食品展自1990年舉辦首屆迄今已近30年，逐年整合產業製造設備、技術，現已成為台灣產品最多元及國際化程度最高的食品業盛會。貿協表示，今年展覽規模達16個國家，包含13個國家館、925家廠商參展共展出1,880個攤位。
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