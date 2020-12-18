中市金藝獎得主揭曉　在地「國光歌劇團」獲獎

台中市年度表演藝術最高榮譽「金藝獎」，今年共13組優秀表演藝術團隊及個人藝術家角逐獎項，最終由中市在地歌仔戲「國光歌劇團」奪得殊榮，今(18)日舉行頒獎典禮，由台中市副市長黃國榮代表市長盧秀燕頒獎，表揚其對表演藝術發展重大貢獻，更鼓勵其他藝術者投入表演藝術創作及推廣。

我是廣告 請繼續往下閱讀

市府文化局今日在台灣大道市政大樓舉行「第九屆台中市表演藝術金藝獎頒獎典禮」，由副市長黃國榮揭曉得獎者並頒發獎金40萬元及獎座，現場也邀請今年參選者之一妙璇舞蹈團帶來精采舞作《逐光》，向在場所有的表演藝術者表達最高敬意。

黃國榮表示，他曾任中市文化局長，了解金藝獎對表演藝術者的價值，金藝獎自2012年成立，今年邁入第9屆，很高興能見證光榮的時刻，這次由在地歌仔戲「國光歌劇團」得獎，感謝劇團持續發揚台灣傳統藝術文化，也感謝其他表演藝術者投注大量時間、金錢及心力，長期在各自領域耕耘，成果備受各界肯定，期許再精益求精，為台中爭取更高榮耀。

文化局表示，國內頗具盛名的國光歌劇團，在1970年由資深歌仔戲演員呂鴻禧在台中創立，1984年傳承給第三代接班人呂忠明、呂國斌及呂瓊珷三兄弟，劇團演出以傳統歷史戲為主，不僅保留四句聯口白，更融合現代劇場元素，呈現精緻大戲，劇團長期深耕台中戲曲文化，已營運近一甲子，銜接內台戲傳統並致力於古冊戲，保存並發展生角藝術，成為歌仔戲班的特色，也成為台中重要的文化資產。

文化局說，「金藝獎」致力表彰對中市表演藝術領域有重大貢獻或優良事實者，第1屆至第8屆共選出12組得獎者，每組得獎者在各自表演藝術領域，無論是戲劇、音樂、舞蹈或戲曲等均深耕已久，甚至有超過50年的時間。金藝獎秉持傳承、創新、發展三大原則，盼激勵更多表演藝術者持續扎根創作。

文化局指出，此次參選者包括小金枝歌劇團、國光歌劇團、台中木偶劇團、五洲園掌中劇團、妙璇舞蹈團、台灣青年管樂團、大中國樂團、小青蛙劇團共8組表演藝團隊，及蕭添鎮民俗布袋戲團創團人蕭添鎮、王振全、陳思照、徐以琳、呂瓊珷共5位個人藝術家參選，各表演藝術者功力深厚，皆在藝術領域貢獻良多。