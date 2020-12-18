台籍女機師確診 可能感染源有3種、不排除是本土感染
台籍女機師確診 可能感染源有3種、不排除是本土感染
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-12-18 15:37:12｜update2020-12-18 16:07:02
中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增2例境外移入確診個案，其中案760是本國籍30多歲女性，為在國籍航空任職的台籍女機師，發言人莊人祥表示，已匡列其9名接觸者都是機師，但並非都是本國籍的機師，而可能的感染源有三個，分別是在台灣本土、航程中或在美國當地，不過莊人祥認為，在台灣感染的機率是最低的。
莊人祥說，案760因工作在12月12日前往美國，12月16日返台。入境後，就到公司宿舍進行居家檢疫，同日出現咳嗽、流鼻水、全身痠痛、發燒等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。不過他的CT值為17，看起來就是發病的時間是滿符合的，而通常潛伏期是四天其實都還算是很一般常見的，他認為，相較於三個可能感染地，在台灣的機率是最低的。此外，莊人祥也表示，感染源疑似是另外1名與案760同行前往美國的同事，他曾在旅途中出現咳嗽症狀，且未佩戴口罩，雖然也有可能是在台灣本土被感染，不過機會相對低，指揮中心也會持續追蹤接觸可能的對象，釐清感染源。