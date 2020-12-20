吃出不一樣的角板山　輕旅體驗原民文化

復興區舊稱『角板山』，為泰雅族賽考列克系統，是桃園市唯一的山地區，也是位於石門水庫上游之重要集水域，更是北部橫貫公路之起點。自然景觀奇特，民風純樸，沿線有大家熟知的角板山、石門水庫上游、小烏來、羅馬公路、復興橋與達觀山（拉拉山）⋯⋯等，一眼望去可以看到連綿的清翠山巒，及充滿芬多精的新鮮空氣，向來為國民旅遊熱門勝地。

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角板山位於北橫公路的前山，海拔約460公尺，風景秀麗、氣候宜人，在連接大溪與拉拉山、太平山等觀光資源的台7線具有重要節點地位，更是在地物產的重要集散地。另一項重要的農特產－拉拉山水蜜桃，每年約5~8月為盛產期，近年來朝品種多樣化發展，剛海拔的啦拉拉山水蜜桃因其果肉柔嫩，入口即化，甜蜜多汁的口感獨佔鰲頭，在產季時機引不少老饕準時上山品嚐。

在角板山旅遊時您可以深度體驗【角板山行館】、【戰備隧道】、【太子賓館】等周遭歷史人文景點的同時，還可以一品在地已超過六十年的【元發飲食店】，這是角板山商圈家喻戶曉的特色店家，其招牌包含白斬油雞、炒山豬肉、炸溪蝦等在地限定美食!!





角板山公園又名「復興公園」，佔地遼闊超過6公頃、四季氣候溫和，一進公園便可瞧見枝椏相連的翡翠拱門，此為蔣公與夫人手植的兩棵合抱榕樹，公園右側為先總統 蔣公行館，行館西側山坡下方還有一條長約100公尺的神祕戰備隧道，開放供民眾參觀，公園一隅有石階可抵大漢溪畔，並透過吊橋連接至對岸四周峽谷高峰林立之溪口臺地，大漢溪更蜿蜒在側，美景盡收，適合一家大小、情侶放鬆駐足。