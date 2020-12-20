異域眷村美食天堂　魅力風情微旅行

桃園龍岡魅力金三角商圈，經桃園市政府經發局與地方商圈業者多年攜手努力，於108年獲選為台灣魅力商圈第三名殊榮。此商圈範圍內，由客家、閩南、外省眷村、新移民等多個族裔所構成的「中壢－平鎮－八德」之金三角，在客家、閩籍、外省、原住民與外籍配偶的多元交融之下，形塑出具有多元文化色彩的南桃園金三角，而飲食產業的興盛更是見證了跨族裔文化產業的發展潛力。

我是廣告 請繼續往下閱讀

龍岡地區素有國慶日升旗典禮，旗海飄揚而聞名，此地還有一間佈滿國旗的國旗屋，成為觀光客到龍岡必遊景點，起因是在二次國共內戰，一支流亡緬甸的部隊最後撤回台灣落居於此，因而富含異域歷史及獨特滇緬文化，其中忠貞傳統市場、國旗屋米干、阿美米干、龍岡清真寺、雲南文化公園、傳統眷村新住民聚落等都別具風情，因此有了「魅力金三角」之稱。

如今的忠貞商圈成為一群喜歡異域口味的饕客們必訪的美食天堂，雲南口味中的米干、豌豆粉、木瓜絲、大薄片等都是必點美食。除各式商店外，隱身巷弄間，當年因眷村而存在的忠貞市場，至今仍是當地居民生活的一部份，市場中各式雲南美食及原料四處可見。歡迎大家來到忠貞，品嘗最道地的雲南美食，和穿著傳統服飾的阿哥阿妹一起打歌跳舞。





桃園市魅力金三角地方特色產業發展協會今年透過商圈自費興建，成立的異域故事館，發揮商圈效應。並且規劃出「魅力金三角2020-雙十嘉年華」活動，希冀透過商圈共識會議與培力課程，協助地區特色店家包裝故事行銷成為一個旅遊景點。