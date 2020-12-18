立院24日表決萊豬 柯建銘：國民黨團別再扔怪東西過來
立院24日表決萊豬 柯建銘：國民黨團別再扔怪東西過來
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-12-18 15:50:30
萊豬行政命令將在25日自動生效，國民黨團力拚將法案拖進議場表決，今（18）日在黨團朝野協商做成決議，將在24日處理萊豬進口行政命令共9案、學校衛生法、食安法，民進黨團總召柯建銘協商時對國民黨團喊話說「很尊重你們國民黨了，拜託到時候不要再拿奇怪的東西來扔。」
立法院長游錫堃下午召開朝野協商，原本要針對學校衛生法進行協商，連衛福部長陳時中都來了，但國民黨總召林為洲在協商一開始就表示，應先確定24日臨時召開的院會議程，民進黨團、時代力量黨團、民眾黨團都沒有異議，就這樣先把陳時中請回去。林為洲表示，希望能將萊豬9項行政命令列為當日表決第一案，接著再處理學校衛生法、食安法等，他認為還要算上每一案的立委發言時間，也可能有臨時提案，希望能讓立委們暢所欲言，屆時有可能一路進行到半夜。「要有不表決的手段我也是有，但我不會用」柯建銘強調該表態的時候，他們不會閃躲，希望24日議場和諧，也要國民黨團「怎樣弄都好，到時候就用論述，不要再運武器進來了。」