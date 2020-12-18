蘇偉碩反萊豬 退輔會揭底：考績不佳已遭榮總免職
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-12-18 16:21:29｜update2020-12-18 16:22:48
精神科醫師蘇偉碩頻頻發表萊克多巴胺「比搖頭丸毒250倍」、「空氣中可檢出萊劑」等言論，遭到衛福部告發違反食安法，安排25日晚間到警局說明，遭輿論質疑是「查水表」。榮民總醫院主管機關退輔會表示，蘇偉碩已非榮總醫師，呼籲媒體及蘇先生勿再以其曾為榮總醫師身分發表言論，發言內容概與輔導會和榮總無關。
退輔會原定今（18）日下午舉行記者會，由副主委李文忠出面說明蘇偉碩已非榮總醫師，但是記者會臨時取消，改發新聞稿說明。退輔會指出，近日有媒體報導高雄榮總臺南分院精神科已離職醫師蘇偉碩指出，萊克多巴胺可以在空氣中驗到，毒性是搖頭丸的250倍等訊息，為恐造成民眾恐慌，衛福部已告發違反食安法。蘇先生已在109年7月自高雄榮總臺南分院離職，呼籲媒體及蘇先生勿再以其曾為榮總醫師身分發表言論，發言內容概與輔導會和榮總無關。退輔會指出，蘇偉碩醫師曾任職高雄榮民總醫院臺南分院精神科主治醫師，去(108)年間因違反公約紀律，對同仁妄控語言暴力攻訐，損害醫院及其他醫護人員聲譽，破壞單位和諧，致使醫師流失，且無精神科醫生願至該院支援服務，險造成精神科停診，危及該院病患就醫照護甚鉅。
退輔會表示，蘇偉碩另因對同仁妄控語言暴力，屢次違反醫院自我約束公約紀律，在媒體發表詆毀院譽及有損公務人員形象等不實負面文章，累積處分二大過一小過，年度考績核列「丁等」，依法予以免職。
退輔會強調，蘇偉碩現已非高雄榮總醫院醫師，對外發表的言論，與輔導會和榮總無關，輔導會呼籲各黨派、媒體及社會大眾勿引用或轉傳這樣無專業背景、無科學安全依據之言論。另有關網路影片以「榮總醫師」指稱蘇偉碩先生，輔導會也籲請影片製作者應儘速修正，並勿再引用不正確訊息傳播。