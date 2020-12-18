傳染疫女機師隸屬長榮？長榮航空僅11字低調回應

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增2例境外移入確診個案，其中案760是本國籍30多歲女性，在國籍航空任職，目前有傳聞指出為長榮航空機師，對此，長榮航空今日僅低調回應「一切以指揮中心說明為主」，但並未積極否認此說法。

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指揮中心發言人莊人祥今日於記者會上說明，女機師為案760，因工作在12月12日前往美國，12月16日返台。入境後，就到公司宿舍進行居家檢疫，同日出現咳嗽、流鼻水、全身痠痛、發燒等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

不過莊人祥表示，案760的CT值為17，看起來就是發病的時間是滿符合的，而通常潛伏期是四天其實都還算是很一般常見的，他認為，相較台灣本土、航程中或在美國當地等3個可能感染地，在台灣的機率是最低的。





目前有消息指出，該機師隸屬於長榮航空，對此，長榮航空不願多加說明，僅11字低調回應「一切以指揮中心說明為主」，但也並未否認此說法。





事實上針對航空機組人員，民航局在今年3月也已經修正「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，除增列組員違反規定將直接列入14天居家檢疫管制外，也增訂補充原則，要求貨機機組員返台後3天內、客機機組員返台後5天內需落實居家檢疫規定，不得派飛與外出。





該原則意為，在參照居家檢疫原則下，允許航空公司在組員返台後14天內派飛組員，但組員值勤飛往國外時，前往飯店應由專車接送，入住飯店後不得外出，並於房間內或飯店指定處所用餐。貨機組員返台後前3天、客機組員返台後前5天，均應留在居所不得派飛與外出，航空公司應主動進行關懷。14天期滿前，組員非為執行航空公司所指派之公務或為執行生活必要所需之活動不得外出，航空公司應要求組員外出時需全程配戴口罩、不得搭乘大眾運輸交通工具，且不得進入人潮擁擠處所。



