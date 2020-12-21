商圈雙鐵小旅行　桃園雙軌尬你來作伙

桃園市在開墾發展歷史中，未墾時期即有原住民凱達格蘭人居住於此，但直到了清領時期閩、粵移民遷居才逐漸加快發展。桃園近年發展迅速，2020年8月止人口數逾226萬，人口成長率、結婚率、平均年齡最低、0～14歲人口比例均於六都名列前茅，都顯現著桃園充滿著活力與朝氣。

我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園市政府在商圈特報秋季篇裡除了透過簡述「桃仔園」的歷史與發展，結合桃園市內的機場捷運和台鐵鐵道帶領大家一同來趟人文輕旅行。同時也介紹大園區、龜山區、桃園區、中壢區等八大商圈以及周邊推薦店家與值得走訪的景點，近有40處。

▲中原商圈−兔子的甜點森林（圖／公關照片）

別於一般出遊吃吃喝喝，旅行逛大街，商圈特報「秋風微旅」歡迎讀者按圖索驥走訪各店家和景點，用以往不同的角度來了解、體驗這座城市的不同角落，並且請放慢匆忙腳步，多一些與城市和人們交流互動，可能會帶來對桃園更多的新發現，這也是深度旅遊能夠帶來的驚喜與感受。



▲六和商圈−好哇憶Haowayi 餐酒館（圖／公關照片）

不同於走馬看花的大眾旅行，深度旅遊最能在旅行中了解各地獨有的歷史、人文和藝術等方面，而在國內深度旅遊同時也能更了解我們所生長的這塊土地，「她」過去乘載了些什麼？現在又是什麼樣貌？唯有親身走過才能夠了解。



▲中平商圈−時間男人（圖／公關照片）

走吧！現在就背起相機，讓桃園雙軌尬你來作伙，來趟人文知性商圈雙鐵小旅行。特報相關資訊及店家訊息可至「百變桃園商圈GO物趣」臉書粉絲團了解。