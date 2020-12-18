影／綠營議員批市長雙面手法　盧秀燕：始終如一

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黨團總召議員陳世凱表示，盧市長突襲AIT處長，目的就是告訴大家你是反萊克多巴胺的英雄，民進黨團必須告訴市民，盧秀燕公然說謊、必須下台，市長立場改變，是個人政治態度的選擇，我們都沒有意見，但是今天卻在議事堂說謊，欺騙議會、欺騙市民，如果市長這樣欺騙市民，議會都沒有意見，那麼這個議會已沒有存在價值。
議員江肇國痛批，一個謊言從2012年講到2020年，盧市長到底還要騙多久？明明贊成含瘦肉精美牛進口，當年卻惺惺作態連署反美牛公投，還拿幾次缺席投票的新聞來掩飾自己支持美牛的立場，直到現在還不斷誇口自己立場從未改變！盧市長唯一沒有變的，就是從頭到尾都在騙，根本沒有把食品安全和市民健康當一回事！
議員張耀中說，市長忘記自己說過的話，支持美牛卻塑造自己是反萊豬牛的英雄形象，在議事堂上公然說謊，民進黨團聯袂要求下台以外，張指對比前台中市府勞工局長吳威志因個人感情問題而主動請辭，兩人相較之下，吳顯得比說謊的盧市長誠實且可愛。
議員林德宇表示，2012年7月25號，立法院就開放瘦肉精美牛進口的食衛法修正案二三讀，盧秀燕出席並連續兩個表決都投下贊成票，這不只是立法院公報有紀錄，隔天的自由時報三版也用圖表記載每一位立委的投票紀錄，盧秀燕當市長後可以有自己的政治選擇，但是沒必要成就自己，說謊去凸顯自己沒有投贊成票，這不僅是說謊騙自己，更是背棄當年一起投票的國民黨立委同志。
議員邱素貞也表示，盧市長口口聲聲說自己為民眾健康把關，因此要求美豬絕不能含有萊劑，更說當年他也反對美牛進口，結果被發現，當年根本都投贊成票，立場反覆，令民眾難以信任，更證明國民黨所謂的反美豬，只不過是為反而反的政治操作。
民進黨團強調，盧市長捷運不能通車不關他的事，空氣不好不關他的事，萊克多巴胺他當初贊成進口的，現在也欺騙大家跟他無關，這種市長，必須判政治上的死刑。