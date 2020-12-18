中國多地發出限電令　工廠陷入停擺、3度以下才能開暖氣

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中國多地發出限電令　工廠陷入停擺、3度以下才能開暖氣

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-12-18 16:17:00

中國近日
▲中國近日多個地區，因為冬季用電量高加上限制澳洲煤炭進口的政策，而下達「限電令」。（圖／美聯社／達志影像）
中國新型冠狀病毒（COVID-19）疫情趨緩加上國產疫苗投入施打，社會逐漸恢復，但浙江、湖南、江西等多個地方卻傳出在近日下達「限電令」，令當地企業苦不堪言，好不容易重新展開的經濟活動又陷入停擺。中國國家發展發展和改革委員會17日解釋道，部分地區限電是因為氣溫驟降、民眾用電的高峰期加上經濟復甦才導致用電激增，正在採取措施切實保障電力供應平穩有序。
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《自由亞洲電台》日前報導，浙江義烏當地人表示，因為限電、停電、小型企業和工廠都全面停電，限電措施除了給商戶造成損失，就連居民生活亦受影響：浙江現在限電是所有的企事業單位。浙江現在很冷，室內溫度要到3度以下才能開空調。當地民眾向媒體表示，浙江當地工廠陸續停工，且擔憂物流在年末的旺季可能會有所延誤無法出貨。
湖南省發改會日前也發布了「關於啟動2020年全省迎峰度冬有序用電的緊急通知」，內文指湖南省電量負荷最大已達3093兆瓦，和同期比增長14.1%，高過冬季的例紀錄，相關限電措施將會持續到明年（2021）春節前後。

湖南長沙市還要求室內所有空調都必須設置在20度以下，不能使用電暖爐等高耗能的電器；益陽要求即日起17時至20時關停景觀燈，路燈減半開啟。衡陽祁東從17日起，在全縣範圍內將分線路、分批次進行輪流拉閘限電。

中國內的微信用戶「跨境犀牛」爆料，浙江大部分的外貿工廠都收到了「停電限產」的通知，內文要求「高耗能、低產值」的企業將在12月15日至12月31日期間實行有序用電，在此期間供電部門將對企業生產用電情況進行24小時監控，如有發現不按規定開工生產的，將被強制斷電停止生產20天。

▲（圖／翻攝自網路）
▲湖南當地發展和改革委會的限電公告。（圖／翻攝自網路）
▲（圖／翻攝自網路）
▲中國網友在社群平台上討論有關限電的問提。（圖／翻攝自網路）
對於湖南省限電的問題，中國媒體分析，是由於今年冬天寒冷，用電量增長，加上目前湖南電網僅通過3回500千伏交流及1回祁韶直流與省外聯絡，外來電受限難以填補省內供應缺口，基於此，湖南省將積極爭取「外電入湘」納入了「十四五」發展規劃。同時也有中國網友整理其他人的網路回覆，不少人「喜迎停電」。
▲中國網友在網路上對限電發表樂觀的看法。（圖／翻攝自網路）
▲中國網友在網路上對限電發表樂觀的看法。（圖／翻攝自網路）
 
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