中國多地發出限電令　工廠陷入停擺、3度以下才能開暖氣

我是廣告 請繼續往下閱讀
湖南省發改會日前也發布了「關於啟動2020年全省迎峰度冬有序用電的緊急通知」，內文指湖南省電量負荷最大已達3093兆瓦，和同期比增長14.1%，高過冬季的例紀錄，相關限電措施將會持續到明年（2021）春節前後。
湖南長沙市還要求室內所有空調都必須設置在20度以下，不能使用電暖爐等高耗能的電器；益陽要求即日起17時至20時關停景觀燈，路燈減半開啟。衡陽祁東從17日起，在全縣範圍內將分線路、分批次進行輪流拉閘限電。
中國內的微信用戶「跨境犀牛」爆料，浙江大部分的外貿工廠都收到了「停電限產」的通知，內文要求「高耗能、低產值」的企業將在12月15日至12月31日期間實行有序用電，在此期間供電部門將對企業生產用電情況進行24小時監控，如有發現不按規定開工生產的，將被強制斷電停止生產20天。
對於湖南省限電的問題，中國媒體分析，是由於今年冬天寒冷，用電量增長，加上目前湖南電網僅通過3回500千伏交流及1回祁韶直流與省外聯絡，外來電受限難以填補省內供應缺口，基於此，湖南省將積極爭取「外電入湘」納入了「十四五」發展規劃。同時也有中國網友整理其他人的網路回覆，不少人「喜迎停電」。