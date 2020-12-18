芭蕾舞團表演全取消場面僵持？莊人祥：應是溝通上有誤解

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莊人祥指出，目前這8位確診者，ct值都30幾，看起來比較像是很久之前的感染，前4位的確診病例，到醫院採檢時有三位的抗體是陽性，一位是陰性，但他的ct值更高，媒體追問，那要如何判斷他有沒有傳染力？莊人祥說，前4位在第一次採檢是陰性，第二次剛好在發病前，傳染力很低，幾乎不可能，而後4位的相關數據，等明後天結果出來之後，再跟大家一併做說明。
至於在昨天確定有後4名團員確診後，在台演出全數遭取消，有團員一度不願意搬離原飯店至安心檢疫所，雙方僵持不下長達近兩小時，對此，莊人祥則表示，第一個原因可能是因為語言的關係，導致溝通上面有一些問題，畢竟這過程本身就比較複雜，而這也不太能說是僵持，就比較像是溝通有誤解。
由於芭蕾舞團們落腳處不是防疫旅館，在後續消毒的部分，莊人祥說，因為新冠肺炎不是空氣傳播，所以只要旅館有定期清潔消毒酒可以，像是一般居家檢疫或隔離的房間，至少要隔三小時，而確診的話則是靜置24小時才能夠進行清潔消毒。
另外，有媒體問到前陣子來台演出的「歌劇魅影」與近日演出的「火焰之舞」，都是居家檢疫14天後有加碼自費二採，不過是在自主健康管理的7天就登台出演，這部分有提相關計畫呈報給指揮中心嗎？莊人祥回應說，這兩團先前有諮詢，也都有做防疫完善的計劃，而芭蕾舞團的話，這次則是因為後來有驗出4例的陽性，才趕緊要求他們提相關的防疫計畫，事實上他們目前大致是認為有14天居家檢疫就夠了。