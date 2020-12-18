十大伴手禮義賣捐助宏恩醫院 三冠王陳允寶泉加碼贈2萬
十大伴手禮義賣捐助宏恩醫院 三冠王陳允寶泉加碼贈2萬
記者金武鳯/台中報導
calendar_today2020-12-18 17:10:00
寒冬送暖，由臺中市工策會總幹事黃于珊領隊，今（18）日拜訪宏恩醫院龍安分院，舉辦十大伴手禮義賣物資捐贈儀式，致贈十大伴手禮義賣收入十萬元及豐盛物資，提早祝福院友聖誕佳節快樂，獲得十大三冠王的陳允寶泉餅鋪，及市政顧問邱伯達受到感召，當場加碼捐贈現金合計7萬元，拋硬引玉希望喚來更多照顧弱勢力量。
工策會總幹事黃于珊表示，十大伴手禮票選活動於6日舉辦，吸引許多民眾前往市民廣場共襄盛舉；現場除了進行十大首獎票選，也邀請百家入圍店家提供產品義賣，所得約有十萬決定捐助臺中社福機構做公益。黃于珊說，十大伴手禮不只推廣臺中好禮文化，透過義賣活動鼓勵民眾與店家一同發揮愛心做公益，落實回饋社會正向作用。捐贈對象宏恩醫療體系，是家照顧精障與智障多重障礙機構，除了悉數捐出十萬現金，還有糕餅禮盒、新鮮百香果、茶葉、沖泡式飲品、手工皂、木筷等豐盛物資，提供院友歡度耶誕。
宏恩醫院總院長吳子鈞表示，社福基金會運作及買地興建慢性精障住宿型療養機構，所費不貲，且對外募款不易，感謝工策會對於宏恩醫院的捐助與肯定，捐贈款項與物資將妥善用於醫院運作，寒冬送暖，讓病友感受到社會溫暖關懷。今天捐贈儀式中，市政顧問邱伯達及獲得十大首獎及人氣獎的丰丹嚴選本舖創辦人陳蓓梅，獲得十大首獎、網路人氣獎及金口碑獎三冠王的陳允寶泉食品總經理翁羿琦等人都應邀列席，獲悉宏恩醫療體系募捐困難，翁羿琦當場加碼認捐2萬元，邱顧問加碼5萬元。他們感謝有宏恩幫忙照顧精障者，不只幫了家屬的忙，也讓社會更和諧，希望拋磚引玉引來更多善的力量照顧弱勢。