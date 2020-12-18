藝文演出自主管理期未滿拒登台？莊人祥：需提交防疫計劃
藝文演出自主管理期未滿拒登台？莊人祥：需提交防疫計劃
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-12-18 16:38:34｜update2020-12-18 16:39:17
莫斯科舞團有8人確診新冠肺炎，在台演出全數取消，檢驗陰性的團員將在今（18）日分3批離台，此事消息引發民眾關心，未來的藝文活動、表演究竟是否應該訂定標準流程，要求不只14天居家檢疫，另7天的自主健康管理也不能登台，對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，可以先提防疫計畫給文化部，再送交指揮中心，若符合14天加7天的話，基本上是不需要再採檢。
莊人祥表示，盡量都還是維持14天的居家檢疫與7天的自主健康隔離，而這7天也要盡量避免出入公共場合，若是有必要參加重要集會場合或出入公共場所，必須要全程戴口罩，同時需繳交一個完整的防疫計畫。接下來若有藝文團體來台表演、舉辦活動，在這7天的自主健康隔離期間能否登台？莊人祥回應稱，同樣也可以先將防疫計劃提交給文化部，送到指揮中心後，在確保有全程戴口罩及社交距離的前提下，是可以登台的。至於有地方政府呼籲訂定標準流程來規範不管是個人或團體入境的檢疫期間，莊人祥則指出，7天的自主健康管理很難訂，因為每個人來台的目的、狀況都不一樣，不清楚他們要參加什麼活動，只是說會希望採檢陰性就可以排除，這部分也會讓大家比較有信心，專家小組先前也有討論過，目前仍然是希望可以先以個案來做討論。