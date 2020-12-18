運用刺竹頭創意巧雕神筊 安和社區傳承地方技藝
記者任禮清/嘉義報導
calendar_today2020-12-18 17:30:00
新港鄉純樸村落的安和社區發掘與保留地方技藝，對村內藝師運用刺竹頭與長枝竹做成的竹筊，認為是最能展現人與神對話的藝術橋樑，安和社區發展協會以竹與德台語發音相同的留竹(德)，推廣竹筊製作傳承在地文化。
安和社區發展協會理事長吳崑崗說，在社區傳統聚落中，有熱愛傳統藝術創作的一群年青人揮汗辛勤工作著，原來他們是在製作取得不易的刺竹頭竹筊藝品，他們是社區筊藝工坊的成員經歷經辛苦取得的竹材，利用假日進行巧雕以實現共同擁有的理想。安和村民認為竹筊是藝術，也是人與神對話的橋樑，運用天地造物的玄妙及古代先人的智慧，製作竹頭神筊象徵一代傳承一代的意義，所製作的神筊是用刺竹頭與長枝竹所做成的，因為刺竹只生長在深山裡，能吸收日月精華生長，而有一定的靈性，刺竹頭在土裡是一顆串一顆連結，有天然半月形的札實根部，所製作成的筊百年不壞，放在神明桌上意指〝留竹(德)〞（台語的竹與德相同音)。吳崑崗表示，社區民眾樂見這項技藝的發揚，創作過程中的精挑篩選後，再運用精巧的手藝加工而成，所謂台上一分鐘，台下十年功，充實的功夫才能完美呈現精緻的竹頭神筊，在在表現出安和村居民的刻苦、踏實、付出的個性，而筊藝工坊也配合創作有各式竹頭大小神筊、項鍊、鑰匙圈、手鍊、枴杖...等，也決定客製化推廣製作成品。