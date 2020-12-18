P聯盟／譚傑龍可能缺席開幕戰 陳建州盼明天留給籃球
P聯盟／譚傑龍可能缺席開幕戰 陳建州盼明天留給籃球
記者鍾東穎/台北報導
calendar_today2020-12-18 16:48:42｜update2020-12-18 17:08:22
籌備多時的P. LEAGUE+聯盟明天開打，但今(18)日爆出有更多球員遭拍不雅影片，聯盟執行長陳建州今(18)日受訪表示受害球員應該不會現身，希望事情到今天為止，明天留給籃球。
台新夢想家20歲新星譚傑龍，遭拍不雅影片外流，今日又被爆出有更多受害球員並擴及各級聯賽，陳建州今日下午臨時召開記者會回擊，表示力挺受害球員，並稱選在開幕戰前一天爆料是為了模糊焦點。P聯盟開幕戰正好是夢想家出戰富邦勇士，被問到譚傑龍明天是否會出賽，陳建州表示，「我希望正常執行計畫，但球隊有自己的安排，畢竟這事情來的太快。」並表示今天下午就會到彰化幫忙。
陳建州表示，等待20年的職籃開打前夕被有心人士模糊焦點，因此站出來強力回擊，不僅要捍衛球員也希望外界把焦點放回籃球場上。
「我相信台灣人是善良的，把事情停在這裡，明天屬於籃球。」陳建州也沉痛表示，「至少給我們一個機會，讓我們可以順利開打，在新職籃中，用場上表現來證明我們的努力。」呼籲球迷進場觀賽力挺台灣籃球。