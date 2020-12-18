藍營議員批民進黨團斷章取義 指控實在可笑
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-12-18 17:40:00
台中市民進黨團議員開記者會痛批，市長盧秀燕公然說謊，指當時擔任立委的盧秀燕，不管是同意美牛進口、還是產地不標萊克多巴胺的美牛進口都投下贊成票。對此，國民黨團回應表示，盧秀燕市長反對萊豬的立場前後一致，不論是當年身為立委或現在擔任市長，都是以民眾的健康為重，現在大家去超市可以看到肉品標示來源國，就是盧市長當年在立法院要求落實的成果，民進黨團議員斷章取義指控市長說謊的不實說法實在可笑。
國民黨團書記長陳政顯說，距離立法院24日表決萊豬進口議題還有幾天，歡迎台中市不分黨派民意代表站在民眾健康這一邊，一起加入反萊豬進口的連署，向中央政府強烈表達地方民眾不支持中央錯誤決策的心聲，請還沒有簽名連署的民意代表務必把握時間，別再閃躲。陳政顯指出，民進黨議員口口聲聲表示，說謊的人要下台，那麼最該下台的人就是蔡英文總統與蘇貞昌院長，請民進黨的市議員，趕緊透過地方黨部，要求蔡總統與蘇院長為他們的謊言下台負責。
黨團執行長吳瓊華表示，身為民意代表與民選首長，最重要的就是替市民發聲，盧秀燕市長直接在AIT處長面前，向他表達台中市民的心聲，這樣的表現不僅公開透明，是直接向市民負責的作法，難不成只能學民進黨的卑躬屈膝，台中人不能「說不」？還是台中人就沒資格對美國「說不」？
吳瓊華也說，依照外交慣例，所有的議程都會事先給對方，AIT絕對清楚且認可所有議程，市長接見AIT的所有行程也都事前就公開在市政府網站，任何民眾與記者都能看到，如果表達不同意見就等於破壞外交，那民進黨人士顯然要為臺灣過去二十年來的外交困境負最大的責任。