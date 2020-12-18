晶華攜手陳嵐舒　米其林牛肉麵聖誕、跨年限定快閃

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賦予全新靈魂的經典紅燒牛肉麵，不僅將傳統紅燒牛肉麵中「香氣」元素做成黑松露辣油佐醬，還有新鮮香草與現磨香料增加鼻尖香氣。牛肉則選用加拿大AAA等級穀飼牛小排與帶骨牛小排慢燉而成，搭上有機酸菜。
而清燉牛肉麵則使用肉骨與水份1比1的奢華比例，長時間熬製出清香醇郁的湯底，選用的牛肉也大有來頭，以日本飛驒牛牛腱部位，既有和牛細緻油花又有濃厚膠質，搭配香茶苗、娃娃菜，一口嘗盡多重美味。另有設計發想源自四川擔擔麵醬的乾拌牛肉麵，採用肉香濃郁的美國牛絞肉，加入現磨花生醬、紅燒肉湯、香辣油醬調製而成的醬汁，搭配特製細麵，佐以銀芽蔬菜絲、古早味酸菜、蝦夷葱苗而成。
陳嵐舒說，這次以套餐方式呈現，在前菜上也特別下功夫，就像去吃牛肉麵很多店家都會提供精緻小菜，讓顧客等待煮麵的時候有小東西吃，不只是打發時間，也帶給個人悠閒的感覺，讓人比較開胃，這次的開胃菜有清爽、有香辣，是引導進入客人進入主題的開場，不希望大家不是那麼匆匆忙忙吃完一碗麵就要走了，讓客人更專注在這碗麵中。
陳嵐舒強調，很多人吃飯可能忽略了體會細節，因此也不懂為什麼那麼貴，很快的就吃完了，也不會去回想那碗麵，在味蕾上、視覺上，以套餐的方式呈現，會讓顧客更有感，協助客人沈靜下來，更敏銳的感覺去察覺肉、湯頭的等質感的變化。
享譽國際的陳嵐舒自小就對餐飲有著無限的熱忱，台大外文系畢業後，先後前往巴黎的藍帶廚藝學校（Le Cordon Bleu＿以及巴黎斐杭迪高等廚藝學校 （ESCF-Ferrandi）第一名畢業，並在法國考取專業廚師證書，2008年在台中市開設屬於自己的法式餐廳樂沐（Le Mott），連續4年入選「亞洲50最佳餐廳」，陳嵐舒2014年更獲得凱歌香檳評為「亞洲最佳女主廚封號」。