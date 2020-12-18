晶華攜手陳嵐舒　米其林牛肉麵聖誕、跨年限定快閃

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晶華攜手陳嵐舒　米其林牛肉麵聖誕、跨年限定快閃

記者黃仁杰／台北報導

calendar_today2020-12-18 17:06:42

晶華攜手陳嵐舒　米其林牛肉麵聖誕、跨年限定快閃
▲陳嵐舒牛肉麵品牌北上快閃，即日起至明年1月3日，提供以一系列融入法式烹藝的牛肉麵。（圖／記者陳致宇攝,2020.12.18）
台北晶華酒店2020年底再次針對餐飲市場出擊，今（18）日宣布攜手在國際廚壇大放異彩的亞洲最佳女主厨陳嵐舒，邀請陳嵐舒名列《台北台中米其林指南 2020》「必比登推介」的精緻牛肉麵餐廳「GUBAMI」北上快閃，即日起至明年1月3日，於二樓上庭酒廊宴變裝客，以一系列融入法式烹藝的牛肉麵，顛覆外界對於傳統美食的想像。
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台中知名法式餐廳樂沐（Le Mott）主廚陳嵐舒今年強勢回虧，除了開幕12月剛開幕法式餐館「小樂沐」，也帶著今年剛拿到米其林必比登推介的牛肉麵品牌「GUBAMI」北上快閃，同時搭配兩款限定專屬調酒佐餐。另外12月24至27日，以及31日更獨家帶來為快閃活動設計的限定小樂沐菜品於套餐中。
賦予全新靈魂的經典紅燒牛肉麵，不僅將傳統紅燒牛肉麵中「香氣」元素做成黑松露辣油佐醬，還有新鮮香草與現磨香料增加鼻尖香氣。牛肉則選用加拿大AAA等級穀飼牛小排與帶骨牛小排慢燉而成，搭上有機酸菜。

▲清燉牛肉麵使用肉骨與水份1比1的奢華比例，長時間熬製出清香醇郁的湯底。（圖／記者黃仁杰攝,2020.12.18）
▲清燉牛肉麵使用肉骨與水份1比1的奢華比例，長時間熬製出清香醇郁的湯底。（圖／記者黃仁杰攝,2020.12.18）
而清燉牛肉麵則使用肉骨與水份1比1的奢華比例，長時間熬製出清香醇郁的湯底，選用的牛肉也大有來頭，以日本飛驒牛牛腱部位，既有和牛細緻油花又有濃厚膠質，搭配香茶苗、娃娃菜，一口嘗盡多重美味。另有設計發想源自四川擔擔麵醬的乾拌牛肉麵，採用肉香濃郁的美國牛絞肉，加入現磨花生醬、紅燒肉湯、香辣油醬調製而成的醬汁，搭配特製細麵，佐以銀芽蔬菜絲、古早味酸菜、蝦夷葱苗而成。

陳嵐舒說，這次以套餐方式呈現，在前菜上也特別下功夫，就像去吃牛肉麵很多店家都會提供精緻小菜，讓顧客等待煮麵的時候有小東西吃，不只是打發時間，也帶給個人悠閒的感覺，讓人比較開胃，這次的開胃菜有清爽、有香辣，是引導進入客人進入主題的開場，不希望大家不是那麼匆匆忙忙吃完一碗麵就要走了，讓客人更專注在這碗麵中。

▲陳嵐舒說，這次以套餐方式呈現，在前菜上也特別下功夫，也是引導客人進入主題的開場。（圖／記者黃仁杰攝,2020.12.18）
▲陳嵐舒說，這次以套餐方式呈現，在前菜上也特別下功夫，也是引導客人進入主題的開場。（圖／記者黃仁杰攝,2020.12.18）
陳嵐舒強調，很多人吃飯可能忽略了體會細節，因此也不懂為什麼那麼貴，很快的就吃完了，也不會去回想那碗麵，在味蕾上、視覺上，以套餐的方式呈現，會讓顧客更有感，協助客人沈靜下來，更敏銳的感覺去察覺肉、湯頭的等質感的變化。
▲陳嵐舒的名號享譽國際餐飲界。（圖／記者黃仁杰攝,2020.12.18）
▲陳嵐舒的名號享譽國際餐飲界。（圖／記者黃仁杰攝,2020.12.18）
享譽國際的陳嵐舒自小就對餐飲有著無限的熱忱，台大外文系畢業後，先後前往巴黎的藍帶廚藝學校（Le Cordon Bleu＿以及巴黎斐杭迪高等廚藝學校 （ESCF-Ferrandi）第一名畢業，並在法國考取專業廚師證書，2008年在台中市開設屬於自己的法式餐廳樂沐（Le Mott），連續4年入選「亞洲50最佳餐廳」，陳嵐舒2014年更獲得凱歌香檳評為「亞洲最佳女主廚封號」。
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