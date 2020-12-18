台中好聖誕點燈　12米高「伯利恆之星」點亮希望

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吳世瑋提到，此次聖誕樹主燈，將聖誕節意象結合公共藝術，以簡約、現代、時尚風格呈現，形成與眾不同的特殊聖誕風格，竹藝聖誕樹樹體中央採中空設計，讓民眾可從四面八方進入樹中央內拍照打卡，不同於以往的新視覺焦點，勢必會成為台中好聖誕的新亮點。
藝術大師林揚表示，很榮幸受邀擔任這次「台中好聖誕」聖誕樹主燈的創作者。他說，這是他旅外13年返台後，設計的第一件大型公益公共藝術，此次聖誕樹採用台灣本土南投竹山的孟宗竹搭設而成，以環保永續概念替代塑膠製品，並與竹山當地竹藝團隊共同製作，東方禪意與西方節日的巧妙融合，體現台灣海納百川的文化包容力，打造全台前所未見的希望之樹，並為台灣美學社會教育盡點心力。
針對竹藝聖誕樹的設計理念，林揚大師說，這次以「光的指引與希望」為主題，利用8支孟宗竹集結構成聖誕樹形的虛空間，點燈後投射出伯利恆之星，由內而外綻放指引光芒，群眾可從四面八方穿入聖誕樹，白天享受陽光透過竹管及竹編的美麗光影，夜晚沈浸投射燈渲染竹結構形成的光環境，讓大家在受新冠肺炎疫情影響，全球人心不安的這一年，透過象徵指引的聖誕樹公共藝術傳遞希望，感受心靈的洗滌，並獲得平安的力量，繼續前進傳遞愛與祝福。
民政局說，「台中好聖誕」聖誕週活動，即日起至24日每天17時至21時均有「聖誕公益市集」，現場販售各類文創商品、精緻小物、甜點、茶品、飾品等聖誕禮品，各攤商並將捐出營業額20%給關懷弱勢的社福團體。此外，每日還有限量1000份打卡小禮，歡迎踴躍參加，共同感受歡樂聖誕氣息，還可做公益，將溫暖的愛心送給城市中各個族群與角落。