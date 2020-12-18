力挺盧秀燕！黃暐瀚：說出台灣民意，誰管美國開不開心？

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力挺盧秀燕！黃暐瀚：說出台灣民意，誰管美國開不開心？

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-18 17:30:27

盧秀燕突襲AIT　綠營議員批「衝康」
▲美國在台協會（AIT）處長酈英傑日前拜訪台中市長盧秀燕，盧秀燕當場表達台灣民眾不希望含有萊克多巴胺的豬肉進口。（圖／市政府提供2020.12.17）
台中市長盧秀燕日前接待美國在台協會（AIT）處長酈英傑，直面表達反萊豬立場，掀起外界熱議。對此，媒體人黃暐瀚力挺盧秀燕，強調前總統李登輝過境夏威夷時，也曾因不滿接待規格太簡陋，「穿睡衣」接見AIT理事主席。黃暐瀚反問，「台灣被美國欺負、被矮化的時候，該不該說話呢？」更直言盧秀燕「說出台灣民眾的真實心聲。誰管美國，開不開心？」
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黃暐瀚今（18）日在臉書發文評論盧秀燕對酈英傑當面表態反萊豬一事，黃暐瀚強調自己是「全力支持台中市長盧秀燕」，接著更以QA問答方式說明支持自己盧秀燕的理由。
1、盧秀燕設套給酈英傑跳？

AIT主動訪問台灣各級政要，行之有年。不管中央地方、藍綠白各黨政治人物，都會拜訪。而且，通常行程都公開，媒體都拍攝，不是特例。

2、秘密會議卻帶記者進來拍？

依照台中市府線記者群組的行程通知，當天AIT處長來訪，屬「公開行程」，就是記者可以參訪，可以拍攝的行程。（如果AIT覺得不妥，外交官完全有足夠的素養和能力，請記者離開之後，再開始會談）。

3、致詞脫稿，美國人最不喜歡？

致詞脫稿，不只美國人不喜歡，任何外交官，都不會喜歡，盧市長在美國人面前說台灣人不吃萊豬，我想，酈英傑當然是尷尬的。但，一個民選市長，不該對美國官員，說出地方民眾的心聲嗎？如果不該，那之前民進黨縣市長，也跟AIT處長說，台灣人不吃美牛（萊牛），又該不該呢？

4、對美國人不禮貌，萬萬不可以？

前面所講的例子，都是致詞「表態」，其實，根本算不上「不禮貌」。1994年，前總統李登輝過境夏威夷，因為不滿美方的接待規格太簡陋，拒絕下機，還穿睡衣（便衣）拖鞋，接見美國AIT理事主席白樂崎。2007年，前總統陳水扁，因為不滿美國僅給予阿拉斯加過境加油，以四不（不下飛機、不穿西裝、不打領帶、不口出惡言），回應來接待他的美國官員。上述兩例，對美國禮不禮貌？美國開不開心？台灣被美國欺負、被矮化的時候，該不該說話呢？

黃暐瀚最後強調，「支持盧秀燕市長，說出台灣民眾的真實心聲。誰管美國，開不開心？」（編輯：倪浩軒）
▲黃暐瀚發文全文。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）
▲黃暐瀚發文全文。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）
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