2020文化資產論壇　傳統工藝與物質修復的對話

由頂新和德文教基金會舉辦的2020文化資產論壇，以「真實性的複音：傳統工藝與物質修復的對話」為主題，邀請馬來西亞及台灣文化資產修復專家學者齊聚一堂熱烈探討，現場並有知名匠師導覽及示範傳統工法，在成美公堂歷史建築中，身歷其境感受傳統文化與工藝之美。

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頂新和德文教基金會魏應充創辦人，長期致力於文化資產保存，近年更透過舉辦文化論壇，邀請國內外文資專家學者共同關注文資保存。今年最大特色是，邀請成美文化園代表向與會中外學者專家，介紹成美公堂保存技術及傳統工藝維護理念，更邀誰參與修復工程的工藝保存者與藝師，現地導覽及現場示範，超越紙上談兵論壇模式，獲得與會者好評連連。

▲2020文化資產論壇中，由成美文化園總顧問陳慶浩主講歷史建築的修復與保存。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.18)

頂新和德文教基金會沈呂百董事長表示，成美公堂修復歷時多年，並結合許多專家學者及藝師共同研究如何將傳統工藝與現代技術結合，希望能透過今日的論壇，讓這些寶貴的經驗能夠被更多人知道。





本次論壇以國際連線邀請馬來西亞文資保存修復建築師黃木錦、台灣藝術大學古蹟藝術修護學系邵慶旺助理教授一同分享大馬檳城文山堂的彩繪修復經驗，並進一步探討傳統建築所處街區面臨都市更新時，如何在保存與發展中取得平衡，從而促進整體社會共融。



▲2020文化資產論壇今登場，邀海內名學者專家共同控討傳統工藝與物質修復議題。（圖／基金會提供）

在傳統工藝方面，主辦單位則邀請文化部文化資產局文資保存研究中心陳俊宇助理研究員、曾入選裕隆木雕創新獎的羅又睿老師、粧佛藝師施世瞳等多位本土專家學者，現場示範文物修復技術，重現傳統工藝風華。

頂新和德文教基金會表示，一年一度的論壇讓基金會與國內外文資領域專家學者交流，及分享彼此的經驗，也希望藉此讓更多民眾對文資保存和傳統工藝有更深的認識，進而鼓勵社會大眾關懷文化資產、傳承傳統工藝，這也是基金會魏應充創辦人的初心。