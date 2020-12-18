高速傳愛助學　花壇三春國小弱勢學童北遊圓夢

「哇，高鐵來了！」為幫助弱勢學童豐富生活經驗、勇敢追求夢想，彰化縣花壇鄉三春國小40位同學今（18）日在高鐵彰化站的協助下，搭乘高鐵列車前往台北，展開一趟特別的旅程，當月台上列車緩緩進站，同學們莫不驚呼，小小臉龐上散發著興奮又期待的光彩。

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▲花壇鄉三春國小同學在高鐵彰化站的協助下，搭乘高鐵列車前往台北，展開一趟特別的旅程。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 18）

× ▲花壇鄉三春國小同學在高鐵彰化站的協助下，搭乘高鐵列車前往台北，展開一趟特別的旅程。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 18）

出發前同學們在車站人員引導下參觀全球最美的車站，看到美崙美奐的站體建築與先進新穎的設施，眼神處處透露著驚奇，隨後在車站人員引導來到月台準備搭車，讓偏遠學校孩童親自體驗高鐵的快速便捷，留下美好的回憶。

三春國小校長吳聖威表示，三春國小位處八卦山麓，屬於小型郊區學校，全校近300位同學中近三分之一來自低收、外配、單親、隔代教養等弱勢家庭，在家庭經濟狀況無法支持的情況下，孩子們少有機會能出門遠遊。感謝台灣高鐵公司對社會公益不遺餘力的付出，增加弱勢同學看見外面世界的機會，幫助他們開闊心胸、拓展視野。

▲出發前同學們在車站人員引導下參觀全球最美的車站，看到美崙美奐的站體建築與先進新穎的設施，眼神處處透露著驚奇。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 18）

× ▲出發前同學們在車站人員引導下參觀全球最美的車站，看到美崙美奐的站體建築與先進新穎的設施，眼神處處透露著驚奇。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 18）

小琪家是低收入戶，父母分居，目前與哥哥、姐姐和父親同住，父親患有眼疾為身障者。小琪雖然是家中最小的孩子，但卻乖巧懂事，一回家就會先幫忙家務，減輕父親的負擔；在學校也認真學習，成績總是名列前茅，不讓父親為他的學業擔憂。

來自單親家庭的小華，父親在工地做粗工扶養一家四口，總是早出晚歸；乖巧懂事的她，一回到家就會幫忙年邁的阿嬤打掃、洗衣、煮飯，當晚歸的父親回到家，她也會貼心的為父親搥搥背，消除一天的辛勞，這次可以搭高鐵出去玩，兩人都十分激動，開心地說：「終於可以去動物園，真是太棒了！」

▲小華說，這次可以搭高鐵出去玩，兩人都十分激動，開心地說：「終於可以去動物園，真是太棒了！」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 18）

× ▲小華說，這次可以搭高鐵出去玩，兩人都十分激動，開心地說：「終於可以去動物園，真是太棒了！」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 18）

高鐵彰化站專員周淑娟表示，希望這次高鐵之旅，能鼓勵這些身處逆境中的孩子，讓他們獲得不同生活體驗、留下快樂回憶，同時感受社會的溫暖與關懷。未來高鐵公司仍將秉持回饋旅客及社會的理念，讓每一輛奔馳於台灣西部走廊的高鐵列車，不僅提供旅客舒適、便捷的旅運服務，更持續散播愛與溫暖。