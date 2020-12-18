國產疫苗傳效力疑慮 中國已計劃春節前為5000萬人施打
國產疫苗傳效力疑慮 中國已計劃春節前為5000萬人施打
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-12-18 17:38:21
中國國企「國藥集團」日前生產的新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗日前傳出有中企外派員工在出境前施打，但仍然在國外感染病毒，引起外界對疫苗的疑慮。香港媒體報導，中國疾病預防控制中心官員日前召開會議，準備替大量第一線人員接種疫苗共1億劑疫苗，分為2款由國藥集團、科興生物（由國藥集團控股）研製的疫苗，但這兩款疫苗都尚未通過審核。
據《南華早報》引述匿名消息報導，中國政府預計在農曆新年假期前加快接種速度，讓5000萬人接種COVID-19疫苗，第一線醫護人員和公安將會是優先接種的名單。疾病預防控制中心週三（16）召開會議，討論優先接種的準備工作。北京正在計畫向由國務院主管的「國藥集團」取得1億計「滅活疫苗」（俗稱死疫苗）進行分發，而施打工作預計將在近期開始。消息同時指出，參與會議的官員被告知疫苗前5000萬劑的施打工作必須在1月15日前完成，剩下的疫苗則需要再2月5日前完成。該項大型接種計劃是為了預防春節旅遊期間，人口旅遊、移動可能導致的病毒傳播，2003年的SARS疫苗曾經於國定假日期間擴散；今年初較早爆發疫情的武漢也在過年期間宣佈封城。
《南華早報》報導，根據線上通知，許多省級疾病預防控制中心已經下達了疫苗訂購單，其中四川、江蘇的疫苗訂價為每劑200元人民幣，推測新年假期結束後，一般中國大眾才會開始接種疫苗。四川省媒體上周的新聞指出，該省計劃在今年年底前為200人施打疫苗，並在年初為高風險優先族群接種。
有關中國國產疫苗效力的疑慮，阿聯酋的監管機關上週批准了國藥集團疫苗，並表示疫苗具有86%的防護力；南美洲的秘魯也在16日批准國藥集團疫苗；正在對科興生物（Sinovac）疫苗進行第三期臨床試驗的巴西，將在近期公布實驗相關數據。
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