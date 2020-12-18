高捷通車12年首宗O4站聯開案啟動　估總銷金額上看50億元

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林欽榮指出，高雄捷運通車已屆滿 12 年，這是首度依據「大眾捷運法」第 7 條規定辦理的聯合開發案，將以「合建分坪、利潤共享」的理念，由投資人及市府攜手合作開發，依貢獻成本比例分配開發建物，創造捷運場站周邊 TOD 發展綜效。 O4 基地土地產權單純，市府與開發商的合約會針對獎勵值有合理、公開的規範，同時也會有平台監督開發案能順利完工，若本案可順利脫標，將能加速實現大眾運輸導向發展遠景，並作為高雄捷運其餘各站土地開發案的領頭羊，及帶動高雄市後續軌道路網共構開發。
捷運局長吳義隆說明， O4 基地位處中正路金融辦公廊帶，且鄰近六合國際觀光夜市及新崛江商圈，附近也有學校、公園綠地等公共設施，土地使用分區屬第五種商業區，可作為住宅、辦公室、商場、娛樂、旅館等使用，土地面積約 1,058 坪，建蔽率 70％ ，法定容積率 840％ ，若再加上大眾捷運容積獎勵上限 50% 、都市計畫容積獎勵上限 20% 、容積移轉上限 30 %，估計最高可達 1,361% ，未來開發總銷金額初估上看 50 億元。
吳義隆表示，本案未來審查分為二階段，第一階段為資格標，須符合近 10 年單一建築實績不低於 6.49 億元或累積不低於 19.47 億元；第二階段為綜合評選，針對開發構想、財務計畫、時程規劃、建築計畫與工程可行性、經營管理及權益分配規劃、與捷運營運機構合作構想、團隊組成與實績、土地所有人最低分配比例、簡報與詢答各方面進行評分， 75 分為及格門檻，並採總評分轉序位法決定最優申請人。