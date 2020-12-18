特企／來一客愛情餐車快閃ATT三天 打造浪漫聖誕景點！

叮叮噹！叮叮噹！浪漫的聖誕節將近，以往許多人會安排海外旅遊，但今年卻因非常時期，無法親身體驗皚皚白雪或五光十色的燈光交織出的美景，令人感到可惜？沒關係，來一客懂這種心情！今年聖誕節特意將超夯的網美打卡點愛情餐車開到ATT4FUN快閃三天(12/18-12/20)，提供極具異國特色的聖誕版來一客特調讓大家享用，感受「這一刻∞可能」！

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鈴鈴！愛情餐車快閃登場 只要三分鐘 法式、日式跟英式驚喜料理一次擁有！

浪漫滿分的來一客常在歡度節慶時，打造充滿粉紅泡泡的打卡景點為大家感情升溫，像是七夕星空電影院、愛情筷來祈願繪馬等，特別是限時登場的愛情餐車，每年推出的限定特調皆吸引民眾大排長龍！





了解今年大家想到處旅遊的心情，來一客在聖誕節將愛情餐車開到ATT4FUN，以「給我三分鐘，我給你全世界」的主題發想，取三大浪漫聖誕風情地點──英國、日本與法國的經典料理，利用小巧思變化出三款限定特調，只送不賣，民眾到現場完成指定任務，即有機會獲得！





這三款特調只需要三分鐘，讓你一秒置身於這三個國家！每款將以濾滴式沖泡方式，萃取各種特色材料的精華風味，陪大家到異國浪漫過聖誕，享受這一刻！





英式異國料理：「英式聖誕手釀黑啤特調」





來一客牛肉蔬菜湯頭加入少許特定香料，以手沖壺緩緩注入一半熱水，再倒入英式黑啤。清甜的湯頭中和黑啤麥芽風味互相堆疊，淡化了黑啤的微苦口感，形成回甘甜味，也讓人忍不住想起氣氛甜蜜的倫敦城！





日式異國料理：「白雪戀人日式咖哩特調」





在來一客牛肉蔬菜湯頭融入日式咖哩粉，讓清甜的湯頭與香濃滑順的咖哩風味互相堆疊，微辣中帶點甜味。以手沖壺加入熱水後，再撒上白雪般、帶著淡淡乳香起司粉，產生多重層次口感，提升整體風味外，更帶你重回正在飄雪的東京街道！





法式異國料理：「無法不愛熱紅酒牛肉特調」





法國聖誕節必備的熱紅酒搭配來一客牛肉蔬菜口味，再透過手沖壺讓熱水緩緩沖過特選的香料，濃郁的牛肉湯頭與紅酒的完美融合，並與蔬菜的香氣交織，彷彿置身在巴黎鐵塔下的浪漫氛圍中！





愛情餐車唯美佈置超夢幻 聖誕必訪景點再加一！





聖誕限定餐車活動不僅限量供應香氣四溢的異國特調，來一客史無前例將愛情餐車大改造，佈置為聖誕感滿滿的冬日打卡點，絕對不能錯過！為讓大家感受白雪飄飄的唯美氛圍，來一客將愛情餐車刷上銀白色的外裝，搭配白色的聖誕樹，營造濃厚的聖誕氣氛，在台北也能感受下雪的美景。





不僅如此，愛情餐車周遭更以夢幻感滿滿的氣球裝飾，並運用來一客霓虹招牌、繽紛的燈串、球泡燈等妝點，燈飾散發出的微亮光芒洋溢著濃濃的節慶氣息，怎麼拍都有浪漫感！





國民暖男林柏宏任愛情餐車店長 送上限定聖誕祝福！





浪漫的聖誕節，除了夢幻的打卡氛圍與熱呼呼的特調外，當然少不了溫暖的陪伴！在愛情餐車開幕當天，來一客邀請國民暖男林柏宏擔任一日店長，為大家送上聖誕祝福！

林柏宏分享，自己特別喜歡聖誕節，因這期間到處都有絢麗亮眼、五光十色的佈置，搭配歡樂的聖誕音樂，十分療癒，也讓人心情愉悅起來。因此看到愛情餐車時就立馬被吸引，而且本次限定推出的每一款特調都香氣逼人，在手沖時差點忍不住偷吃！林柏宏更暖心提醒，愛情餐車只在ATT快閃三天，大家趕快將這裡列入聖誕節前夕必訪行程之一，在冷冷的冬天與另一半或朋友一同來嚐一杯暖心的來一客異國料理特調吧！

