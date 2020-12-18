放寬免變更使用執照　陳其邁：111年增至45處公托中心

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放寬免變更使用執照　陳其邁：111年增至45處公托中心

記者郭凱杰/高雄報導

calendar_today2020-12-18 19:40:00

▲為因應市長陳其邁要求都市變遷及人口少子化，減少家庭負擔，高市府擬將閒置空間變身公共托育家園修法放寬運用學校場地建置托嬰中心免辦理建築物使用執照變更。(圖／高市府提供
▲為因應市長陳其邁要求都市變遷及人口少子化，減少家庭負擔，高市府擬將閒置空間變身公共托育家園修法放寬運用學校場地建置托嬰中心免辦理建築物使用執照變更。(圖／高市府提供
為因應都市變遷及人口少子化，高市府將閒置空間變身公共托育家園，市長陳其邁今（18）日出席鳳山區鎮北國小的社區公共托育家園啟用揭牌時表示，為增加閒置空間再利用，市府修法放寬運用學校場地建置托嬰中心免辦理建築物使用執照變更，讓高市公共托育數量由原本的25所預計於111年增加到45所。
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同時，為因應少子化與高齡化時代來臨，為減少家庭負擔，市府工務局也特別修訂建築物免辦理變更使用執照辦法，放寬國民中、小學閒置教室、文康中心、社區活動中心等閒置空間，做為日間照顧中心及附設托嬰中心使用，得免辦理變更使用執照規定，其中最大樓地板面積由原300平方公尺放寬至1,000平方公尺，預計110到112年完成佈建達80家以上日照中心。
社會局指出，為提供育兒家庭支持，市府設立20處育兒資源中心及2台育兒資源行動車，並設有鳳山、三民、前金及左營4處定點計時托育據點，110年將再增加大寮、林園等2處據點，透過多元的育兒資源，減輕家長壓力，建立友善育兒環境。
 
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