影／耶誕氛圍溫馨洋溢　耶誕老人送愛二林喜樂保育院

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喜樂保育院院長喜林玉嫦說，樂憨兒梁兄以詩歌凡事來祈禱作為參賽曲目，重度腦性麻痺的他，看重此次的比賽，平常用心的練習，雖咬字不清，但他用盡全身的力量，唱出生命之美，阿甄雖視力不佳，但上台獻唱歌頌耶穌時，充滿節奏感，全身配合音符跳躍，融入詩歌中，今天每位參賽者都卯足全力，評審老師也給予最高的肯定。
歌唱擂台秀，罹患腦性麻痺的柯亞洲他克服肢體障礙，獨自在擂台上自奏自唱參賽曲目「平安」，那股不畏困難的精神真叫人感動；蔡憶婷在安克隆樂團裡擔任電子琴手，很多人都不敢相信腦性麻痺女孩蔡憶婷，雖無法伸直雙臂、張不開拳頭，卻能以意志力戰勝天生缺陷，他用左手中指彈奏曲目，她所做的每個動作都被認為是奇蹟。
林玉嫦指出，午餐富偉獅子會為喜樂憨兒預備聖誕大餐，包括壽司、麵線糊、水餃、芋粿、烤香腸、烤乳豬、雞塊、薯餅、花枝丸、麻油雞湯、杯子蛋糕、馬卡龍、銀耳湯、香焦等美食，獅友們親自服務，推著輪椅至各攤位取餐的幸福感，彎下腰來為喜樂憨兒餵食的畫面，充滿了溫馨與感動。
喜樂保育院董事長莊孝盛表示，聖誕節是充滿盼望及傳遞溫暖和愛的節日，感謝富偉獅子會積極策劃此項活動帶來美食饗宴，全體獅友間互助合作，在愛心公益上不缺席，關心弱勢族群，以獅子的精神服務喜樂憨兒，將祝福帶給喜樂的大、小朋友。
林玉嫦表示，富偉獅子會以行動創造喜樂慢飛天使美好聖誕回憶，用心的陪伴與服務，喜樂院生會記得獅子會永不止息的愛。