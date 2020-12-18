影／彰市秘境一線天步道暫封閉　最快明年6月開放

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一線天因觀光遊客絡繹不絕，亂象叢生，加上今年降雨量驟減因素，景觀地貌遭到破壞快速變更，沿線原生植物生機不再，珍貴的蕨類景觀-「觀音坐蓮」也多有崩壞情形，為維護生態景觀，將暫時封閉，林世賢表示，等一線天重新回復生機後，再另擇期開放，封閉期間將進行包括停車場、解說牌、涼亭以及廁所與監視器等公共設施工程，至少要半年以上才可能再重新開放。
林世賢與桃源社區發展協會理事長曾福生指出，一線天位於桃源里桃源街接龍涎北路的最內側，順著龍涎北路底木棧道指標方向，沿途穿越茂密樹林、及經溪水切割的壯闊沙丘峽谷，再往上，盤根錯節的樹林盤據峽谷兩側山頭，最窄處峽谷僅容一人通過，其特殊地質景觀記錄了萬年前溪流侵蝕、地殼變動的痕跡，也因而成為一處引人入勝的秘境。
一線天爆紅，但週邊觀光公共服務設施嚴重不足，缺乏足夠停車空間，也沒有化粧間，衍生包括塞車、衛生等問題，嚴重影響當地居民日常生活，加以遊客隨意塗鴉破壞，經市公所與負責管理維護一線天環境的桃源社區發展協會評估後，決定即日起暫時封閉。
針對一線天改善方針，除將加強公共設施，例如規劃公共廁所及公共停車空間，以提升觀光服務品質，吸引遊客再次造訪，社區發展協會也將推展一線天導覽服務，帶領遊客探尋自然生態景觀，林世賢籲請全國各地遊客耐心等候，一線天相關服務設施建置完整後，並另搭配優質導覽服務再重新開放，讓大家安心且放心的再進入這大自然的教室，進行陶冶身心的生態之旅。