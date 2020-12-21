房市／台南明年重大建設 北外環道最受矚目
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-12-21 08:00:00
即將迎來2021年，近年有許多重大建設議題的台南市，有北外環道第三期工程、大台南會展中心將完工。其中，北外環道被視為當地近10年最重要的交通建設，完工後可串聯南科與台南市區，並紓解原先南科上下班時段壅塞車潮；專家亦指出，永康與安南區房市詢問度與買氣，可望隨之提升。
北外環道路是除國道8號、台84線、台86線之外，台南第四條東西向道路，全長約14公里，第一期由高鐵橋下至新港社大道，已於2015年完工通車，第三期工程續往西延伸，銜接新港社大道至台江大道，預計2021年底完工；第二與第四期工程則會與北外環道增設國道一號交流道的計畫，預計2021年開工。由於北外環道完工後可紓解南科尖峰時段壅塞車潮，並串聯南科與市區，信義房屋安南海佃店店長陳政光從房市角度分析，目前南科上下班交通壅塞，若交通命脈打通，可望提升南科工作族群外溢購屋意願，其中，永康與安南原本就距離南科較近，未來又會有快速道路串聯，因而最受惠。
陳政光也以安南區為例，目前南科工作族群買進安南，主要鎖定總價1000至1500萬透天，或重劃區內總價600至1000萬電梯大樓2、3房產品。北外環道通車後，主力產品類型應變化不大，但因交通更便利，詢問度和買氣可望提升。另一項同樣將在明年完工的大台南會展中心，是官方發展「沙崙綠能科學城」的重要項目之一，基地北臨歸仁十二路，南接歸仁十八路，近高鐵台南站與台鐵沙崙站，以及多所學校校區，啟用後將成為符合台南地區特色產業、綠色產業展示功能的國際貿易展覽與會議中心。由於最多可容納約5000個觀眾席，可望帶進人流與商機，刺激高鐵特區周邊發展。