日本寒流降大雪 受困雪地40小時車輛駕駛靠吃雪充飢
日本寒流降大雪 受困雪地40小時車輛駕駛靠吃雪充飢
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-12-18 18:32:30｜update2020-12-18 18:33:15
日本近日優強烈冷氣團南下導致多地降下大雪，導致新潟縣和群馬縣鄰近山區的地區近3天內降雪量達2公尺，創下當地歷史新高。大雪也導致新瀉縣的交通大受影響，往新瀉的關越自動車道（高速公路）因為降雪量過大，導致雙向車輛受困在雪地之中，有駕駛在車內至少待了40個小時，只能吃周圍的冰雪止渴。
今（18）日東京往新瀉縣的方向塞困狀況緩解，自衛隊抵達時日本網友在推射上直呼根本是大英雄（HERO），但新瀉往東京的方向仍在塞車當中，根據氣象資訊今日晚間可能會再降雪，使救援條件更加嚴峻。日本媒體報導，近日今年冬季最強的一波寒流影響北日本至西日本地區，不只在山地，平地地區也有機會降下大雪，氣相聽早在週二（15）就發佈提醒降雪可能帶來的路面結冰、雪崩、積雪等影響，預計週五（18）至週日（20）晚間將有大雪，新瀉縣和群馬縣的山區也可能出現破紀錄大雪。今日新瀉縣往東京的上行車道仍堵塞將近15公里，當地政府出動重型機械展開清雪，同時調派警方和陸上自衛隊前往車龍中，分發飯團等食物、汽油及保暖毛毯。當地的消防部門向《共同社》表示，至今日上午約有4名30至60歲的駕駛、乘客感到身體不適而被送往醫院。內閣官房長官加藤勝信表示，政府將會盡全力應對冬季大雪。