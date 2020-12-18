推地方政府開放透明　時代力量拋4訴求

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推地方政府開放透明　時代力量拋4訴求

新頭殼newtalk

calendar_today2020-12-18 19:30:53

▲ （圖／新頭殼）
▲ 時代力量主張開放政府，就地方政府開放政策上，時力拋出四大訴求。（圖／新頭殼）
時代力量主張開放政府，就地方政府開放政策上，時力拋出「議員財產申報資料公開上網」、「出國考察報告公開上網」、「縣市政府預算書審查前公開上網」、「施政計畫及委外研究報告公開上網」四大訴求。
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時代力量今天(18日)召開「開放政府 資訊透明 中央透明了 地方呢？」政策力系列記者會，時代力量秘書長白卿芬指出，現階段雖然《地方制度法》並未規範地方政府需要將預決算公開上網，經過盤點目前縣市政府均會將預決算公開上網，可是絕大多數縣市政府並未在預算審查前，將預算書公開上網，這會導致議員監督不便，時代力量提議要修改相關法令，在《地方制度法》加入相關規定，讓監督縣市政府的議員能更早運用電子化資料，行使監督職權。
時代力量黨主席陳椒華則認為，公職人員財產公開供社會大眾監督檢視，是陽光法案的重要核心，但依《公職人員財產申報法》規定要申報財產的公職人員，包括正副總統、五院院長、縣市首長、立法委員及縣市議員，只有縣市議員的申報資料不用上網，僅紙本資料存放在監察院，而監察院又訂定了非常不便民的調閱規定，形同「議員財產不公開法」。

陳椒華說，縣市議員對地方自治及縣市治理具有很大的影響力，理應受到一樣的監督，時代力量立法院黨團已於10月13日提出《公職人員財產申報法》第6條修正案，規定議員比照其他公職人員，財產申報資料公開上網，讓陽光真正照進縣市議會，讓議會透明更進一步。

時代力量新竹縣議員連郁婷表示，2018年以前，新竹縣議會的議員出國考察報告都有公開上網，然而在爆發議員亂寫考察報告醜聞後，議會反應不是加強監督和自律，竟是乾脆把考察報告更加隱藏起來，讓議會自主淪為隱藏黑暗面的工具，變相助長議員假考察真旅遊的不當行為。

連郁婷要求，內政部應比照過去要求議會直播的做法，修訂《地方立法機關組織準則》，細部條文則可以參考「行政院及所屬各機關出國報告綜合處理要點」，規範出國考察的議員應於期限內上傳報告電子檔供大眾檢視。

時代力量基隆市議員陳薇仲說，市民想要落實公民參與，在政府網站上卻找不到相關施政資料，她呼籲，當政府提供更完整的施政資訊，公民社會才能進行更充分的公共參與及監督，未來將持續和時代力量黨團共同努力，推動更全面的開放政府，拒當政府資訊公開的二等公民。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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