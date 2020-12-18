青年安心貸款延長至2022年底！寬限期至多延長5年且降息
青年安心貸款延長至2022年底！寬限期至多延長5年且降息
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-12-18 18:42:05
為因應高房價並降低年輕人購屋壓力，財政部自99年12月推出「青年安心成家購屋優惠貸款」，有效支援民眾購屋置產及成家立業需求，原實施期間經4度展延至今年底止，財政部今（18）日表示，有鑒於本貸款在減輕國民居住負擔，落實居住正義之成效良好，報經行政院同意，實施期程延長至2022年底。
財政部指出，在此貸款施行期間，為強化執行成效，陸續新增與內政部「自購住宅貸款利息補貼」搭配使用措施、提高貸款額度及新增一段式機動利率等規定。此外，考量2019年新增之一段式機動利率（目前為1.43％）申辦及撥貸比率占比近6成，深獲民眾肯定亦符合民眾購屋需求，為擴大協助無自有住宅家庭購置住宅，有效減輕新購屋者負擔，自2021年1月1日起一段式機動利率新貸放案件，依中華郵政股份有限公司2年期定期儲金額度未達新台幣500萬元機動利率（目前為0.845%）固定加碼0.555%（由0.585%調降0.03個百分點）機動計息（目前為1.40%）。此外，財政部也為及早因應民法將修正成年年齡，將本貸款借款人年齡配合修正為「符合民法規定之成年年齡以上」，並新增本金平均攤還法之償還方式，提供民眾多元化商品選擇；另本貸款問答集亦新增協處措施，就受疫情影響或經濟因素還款困難者，得不受貸款年限最長30年限制，寬限期可延長最多不逾5年。根據財政部統計，青年安心貸款是由臺灣銀行等8家公股銀行以自有資金辦理，截至2020年11月底止已協助302,622戶無自有住宅家庭購屋，核貸金額達1兆2,291億元，穩定提供民眾購屋資金需求，為民眾成家、立業、生兒育女奠立穩固基礎，深受肯定；其中男女核貸人數及金額比率相當，顯示兩性獲貸機會均等，有效落實性別平權政策的推動。