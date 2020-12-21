房市／附裝潢的建案比較划算嗎？降自備款負擔
財經中心/綜合報導
2020-12-21 18:30:00
民眾看新成屋、預售屋，常會遇到號稱「送裝潢」的建案，房市專家表示，羊毛出在羊身上，附帶裝潢都算在房價裡，好處是裝潢費用可與房價一併向銀行貸款，自備資金負擔較小。
附裝潢的房屋，讓購屋者不用費心張羅裝潢事宜，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，附裝潢的房屋雖然方便，但因是建商裝潢，需注意空間使用、裝潢風格是否符合自身居住需求；不過，附裝潢的建案好處是裝潢費用也加在房價裡，可一併與銀行貸款，自備款資金負擔較小。大家房屋企劃研究室主任郎美囡舉例，一般而言，裝潢的費用一坪初抓2萬，若是好一點的建材，單坪初抓3萬，若是要選擇附裝潢的建案，可先了解該社區的均價，再評估建商給的價格是否合理。
有些高規格的建商，為了吸引買方，會用比較高規格的建材，郎美囡表示，這時也可評估自己的裝潢預算是否需要這麼高規格，另一方面，附裝潢的建案也因不知道建商使用的建材是好是壞，若是自己裝潢，選擇性較多，也能了解使用建材的用料。郎美囡提醒，有些廣告戶號稱送裝潢，值得注意的是，這樣的廣告戶可能位於車道或機房上方，比較吵雜影響居住品質，通常房價本身就比較低，送裝潢並沒有「賺到」。