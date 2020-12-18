桃美館三週年慶　推出三大亮點展演活動！

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此外，桃美館與故宮的館際合作展「寫一首春天的詩」，以故宮書法典藏《寒食帖》和《花氣薰人帖》延伸而來的二件數位動畫為起點，讓詩詞字裡行間的情感與想像，變得具體可見，並得以親身體驗，展覽中也藉桃美館的典藏品，由詩人、書法家和跨領域藝術家的創作，以及互動展區的規劃，從視覺、聽覺、觸覺及嗅覺，開啟大小觀眾的多元體驗。
桃園市長鄭文燦表示，過去三年桃美館開辦很多活動，展現很高的價值，未來桃園市美術館的興建計畫包含市立美術館、兒童美術館，及明年即將在青埔地區開幕的橫山書法藝術館，另外還有中路美術館，希望打造桃園成為文化綠洲，也讓年輕家庭喜歡美術館的活動。
文化局表示，桃美館暫時以八德區兒童美術館為基地，至今已策辦過多檔特展，在館慶期間，將透過線上平台(票選網站 https://www.tmofa-goodexhibition.com)重新集結並重新「點名」，歡迎舊雨新知一起來選出最喜歡的展覽、一起來參加抽獎；同時正式上線的全新官網融合了桃園獨特的埤塘元素、桃美館母館的山丘造型、及各分館的標準色設計，以動態導引與視覺系統，提供多元的資訊、優質的數位服務，讓民眾易於探索、親近藝文。