5球團推舉接中職會長　蔡其昌：下週見各領隊後再決定

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蔡其昌說，謝謝球團對他的肯定，他們有說要來正式拜會我，等他們來了我聽聽到底他們有什麼期待，我能做什麼事情？對我來講，政治工作做這麼久所有位置都是來做事解決問題的，到底會長要我來當、希望我來協助解決什麼問題，或是有什麼期許？等他們來跟我見了面詳細了解，因為其中有很多領隊我還不認識，等他們來，聽聽他們想法，我再來做正式回應，現在講太多話都不是恰當，因為還沒見過面。因此我必須要見過面後才正式回應。
媒體詢問最快何時會見面？蔡其昌表示，下周一、二應該就會跟我見面。媒體問決定接不接會長的關鍵在哪？蔡其昌說，這5個球團的決定，因為本來就是他們決定誰就誰，我很謝謝他們的肯定支持、這個責任重大，大家如果了解棒球，球員對聯盟有很多的指正，聯盟也會動不動被球迷幹譙，大家知道比賽要好看都需要5球團一起配合，要協調5個球團，這個位置不容易做，我的邏輯就是，聽完到底這事情有沒有辦法做。
蔡其昌強調，我當然很願意為棒球服務，我的想法不需多所贅言，因為不當會長我也一直在為棒球努力，會長的角色不同、責任更大，我先聽聽他們期待我做哪些事情，這個位置就是要做事，棒球運動有什麼我可以擔任、可以解決的問題，這才是問題的核心，應該等5位領隊或代表來跟我見面後，我再來做個正式說法會好一點，這時間點有一些趕，因為會議內容我也不知道，我只知道結論，還是等一下好了。