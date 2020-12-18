5球團推舉接中職會長　蔡其昌：下週見各領隊後再決定

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5球團推舉接中職會長　蔡其昌：下週見各領隊後再決定

記者呂炯昌/台北報導

calendar_today2020-12-18 19:27:47｜update2020-12-18 19:33:02

蔡其昌
▲中華職棒聯盟會長吳志揚任期即將屆滿，中職5個球團共同聯名推舉立法院副院長蔡其昌擔任中華職棒大聯盟會長。（圖／記者呂炯昌攝.2020.12.18）
中華職棒聯盟會長吳志揚任期即將屆滿，中華職棒大聯盟5個球團共同聯名推舉立法院副院長蔡其昌擔任中職會長，今（18）日一致通過推舉蔡其昌，將在明年1月16日接任。蔡其昌今晚受訪表示，最快下週與5個球團的領隊見面，再來確定是否接中職會長。
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蔡其昌受訪表示，我也是今天下午才知道這個訊息，我其實是一個棒球迷，大家知道我長期對基層棒球男棒女壘都很支持，長期推動，幫忙爭取軟硬體、改善設施。職棒會長跟這個角色不太一樣，因為職棒會長是一個榮譽，而且責任重大，因為會長要協調5個球團、辦好比賽、照顧球員、服務廣大球迷。以前聯盟對我來說只是去買票、溝通一些事情，所以我也沒有做好其他準備。
蔡其昌說，謝謝球團對他的肯定，他們有說要來正式拜會我，等他們來了我聽聽到底他們有什麼期待，我能做什麼事情？對我來講，政治工作做這麼久所有位置都是來做事解決問題的，到底會長要我來當、希望我來協助解決什麼問題，或是有什麼期許？等他們來跟我見了面詳細了解，因為其中有很多領隊我還不認識，等他們來，聽聽他們想法，我再來做正式回應，現在講太多話都不是恰當，因為還沒見過面。因此我必須要見過面後才正式回應。

媒體詢問最快何時會見面？蔡其昌表示，下周一、二應該就會跟我見面。媒體問決定接不接會長的關鍵在哪？蔡其昌說，這5個球團的決定，因為本來就是他們決定誰就誰，我很謝謝他們的肯定支持、這個責任重大，大家如果了解棒球，球員對聯盟有很多的指正，聯盟也會動不動被球迷幹譙，大家知道比賽要好看都需要5球團一起配合，要協調5個球團，這個位置不容易做，我的邏輯就是，聽完到底這事情有沒有辦法做。

蔡其昌強調，我當然很願意為棒球服務，我的想法不需多所贅言，因為不當會長我也一直在為棒球努力，會長的角色不同、責任更大，我先聽聽他們期待我做哪些事情，這個位置就是要做事，棒球運動有什麼我可以擔任、可以解決的問題，這才是問題的核心，應該等5位領隊或代表來跟我見面後，我再來做個正式說法會好一點，這時間點有一些趕，因為會議內容我也不知道，我只知道結論，還是等一下好了。
 
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