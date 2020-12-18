台南路口大執法3天　超過1900件違規

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台南路口大執法3天　超過1900件違規

記者陳聖璋 / 台南報導

calendar_today2020-12-18 20:09:48

南警執行3天路口大執法，取締超過1900件違規。
▲南警執行3天路口大執法，開出超過1900件違規罰單。（圖／台南市警察局）
台南市警察局統計分析，109年1月至11月，超過6成的交通事故發生於路口，12月15日至17日，為期3日的路口大執法，「開鍘」車不讓人、闖紅燈及行走違規的用路人，統計執行3日以來，已開出超過1900件的違規罰單。
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交通警察大隊代理大隊長蘇政敏強調，開單執法僅是手段而非「目的」，為的是使用路人養成相互禮讓的習慣，尤其是道路上最脆弱的「行人」，南警將持續不定時依事故特性，規劃大執法作為，營造友善且安全的交通環境。
▲南警除常態性取締「行人路權」相關執法作為外，也不定時規劃大執法專案。（圖／台南市警察局）
▲南警除常態性取締「行人路權」相關執法作為外，也不定時規劃大執法專案。（圖／台南市警察局）
109年9月份，台南市警察局配合警政署，規劃為期一個月的全國同步路口安全大執法，針對「汽機車轉彎或行經行人穿越道不暫停讓行人優先通行者」、「闖紅燈」及「行人未依規定穿越道路，包括行人未依規定行走行人穿越道」等違規態樣，作為重點執法項目，卻遭民眾質疑「警方執法三分鐘熱度」。

因此，為持續維護行人路權，培養本市用路人禮讓的習慣，南警除常態性取締「行人路權」相關執法作為外，更不定時規劃大執法專案。
蘇政敏提醒開車的駕駛朋友，在行經行人穿越道時，不忘禮讓行人優先通行，並保持3公尺（約一個車道或3組黑白枕木紋）以上的距離；也提醒行人朋友，穿越馬路時記得走行人穿越道，並且不要低頭滑手機，注意來往的車輛，遇到友善禮讓通行的車輛，亦請不吝揮手表達謝意，「你讓、我讓，交通安全才會有保障」。
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