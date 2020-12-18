109年運動精英獎　王冠閎、陳念琴獲最佳男、女運動員獎

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今年最佳男運動員獎入圍者有游泳小將王冠閎、羽球一哥周天成、體操好手李智凱及唐嘉鴻角逐，而去年的最佳新秀王冠閎，帶著今年在競技場上的優異表現，首次入圍即與三位體壇前輩共同入選，經過評審共同討論下，最終由王冠閎獲得評審認同，拿下最佳男運動員獎。
而最佳女運動員獎則由拳擊林郁婷及陳念琴雙雙入圍，並和羽球一姊戴資穎、射箭女將雷千瑩、體操精靈丁華恬共同入選，最後由陳念琴以優異表現勝出，拿下最佳女運動員獎。
最佳新秀運動員獎，由同樣入選最佳女運動員獎的丁華恬、跨欄好手許樂、射擊新星金利偉華及陳淇等4位入圍，在此一獎項每位選手一生僅有一次獲獎機會，評審在討論及投票過程中，更加謹慎，最終由丁華恬獲得評審青睞，獲此殊榮。
運動精神獎入圍選手有周天成、許樂、潘政琮、連珍羚，其中除許樂外，皆曾入選過運動精神獎，足以見得其於體壇的拚戰精神深植人心值得感佩，最後由許樂獲得評審一致肯定拿下該獎項，但所有選手在賽事場上展現精神與毅力都值得我們給予鼓勵。
今年因疫情關係許多賽事被迫取消，但最佳運動團隊中仍在有限的賽事中爭取最亮眼成績，力求取得奧運參賽資格，其中包含2019年世界桌球巡迴賽中華桌球混雙代表隊、2019年世界體操錦標賽中華男子體操代表隊、2020年全英羽球公開賽中華羽球代表隊、2020年東京奧運資格賽中華女子拳擊代表隊、2020年東京奧運資格賽中華男子桌球代表隊，最終由2019年世界體操錦標賽中華男子體操代表隊獲得因優異表現獲獎。
今年最佳教練獎有三位教練入選，棒球洪一中教練、體操翁士航教練、拳擊曾自強教練，在他們指導下的選手，今年都有傑出表現，而教練的身教更深於言教，有教練在背後陪伴與支持，才有選手無後顧之憂的奮戰，最終由洪一中教練獲得，但所有教練早已將選手榮耀置於個人榮耀前，不論得獎與否，都與選手榮耀與共。