109年運動精英獎　王冠閎、陳念琴獲最佳男、女運動員獎

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109年運動精英獎　王冠閎、陳念琴獲最佳男、女運動員獎

運動中心/綜合報導

calendar_today2020-12-18 20:19:00

▲109年體育運動精英獎頒獎典禮賴清德副總統(前排中)、貴賓及得獎者合影。（圖／體育署提供）
▲109年體育運動精英獎頒獎典禮賴清德副總統(前排中)、貴賓及得獎者合影。（圖／體育署提供）
109年體育運動精英獎今（18）日舉行頒獎典禮，最佳男運動員由王冠閎拿下、最佳女運動員獎則由陳念琴獲獎，最佳教練獎則由洪一中教練獲得、最佳運動團隊獎得主為2019年世界體操錦標賽中華男子體操代表隊、最佳運動精神獎得主為許樂，而一生僅有一次機會可獲獎的最佳新秀運動員獎則頒給丁華恬；並由賴清德副總統頒發林圭璋先生終身成就獎及劉俊業教練特別獎共計頒發25個傑出獎及8個精英獎獎項。
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▲109年體育運動精英獎頒獎典禮，賴清德副總統(左)頒發最佳男運動員獎予王冠閎。（圖／體育署提供）
▲109年體育運動精英獎頒獎典禮，賴清德副總統(左)頒發最佳男運動員獎予王冠閎。（圖／體育署提供）
今年最佳男運動員獎入圍者有游泳小將王冠閎、羽球一哥周天成、體操好手李智凱及唐嘉鴻角逐，而去年的最佳新秀王冠閎，帶著今年在競技場上的優異表現，首次入圍即與三位體壇前輩共同入選，經過評審共同討論下，最終由王冠閎獲得評審認同，拿下最佳男運動員獎。
▲109年體育運動精英獎頒獎典禮，曾雅妮頒發最佳女運動員獎予陳念琴。（圖／體育署提供）
▲109年體育運動精英獎頒獎典禮，曾雅妮頒發最佳女運動員獎予陳念琴。（圖／體育署提供）
而最佳女運動員獎則由拳擊林郁婷及陳念琴雙雙入圍，並和羽球一姊戴資穎、射箭女將雷千瑩、體操精靈丁華恬共同入選，最後由陳念琴以優異表現勝出，拿下最佳女運動員獎。

▲109年體育運動精英獎頒獎典禮，王冠閎頒發最佳新秀運動員獎予丁華恬。（圖／體育署提供）
▲109年體育運動精英獎頒獎典禮，王冠閎頒發最佳新秀運動員獎予丁華恬。（圖／體育署提供）
最佳新秀運動員獎，由同樣入選最佳女運動員獎的丁華恬、跨欄好手許樂、射擊新星金利偉華及陳淇等4位入圍，在此一獎項每位選手一生僅有一次獲獎機會，評審在討論及投票過程中，更加謹慎，最終由丁華恬獲得評審青睞，獲此殊榮。

▲109年體育運動精英獎頒獎典禮，黃志雄頒發最佳運動精神獎予許樂。（圖／體育署提供）
▲109年體育運動精英獎頒獎典禮，黃志雄頒發最佳運動精神獎予許樂。（圖／體育署提供）
運動精神獎入圍選手有周天成、許樂、潘政琮、連珍羚，其中除許樂外，皆曾入選過運動精神獎，足以見得其於體壇的拚戰精神深植人心值得感佩，最後由許樂獲得評審一致肯定拿下該獎項，但所有選手在賽事場上展現精神與毅力都值得我們給予鼓勵。

▲109年體育運動精英獎頒獎典禮，2019年世錦賽男子體操代表隊獲得最佳運動團隊獎。（圖／體育署提供）
▲109年體育運動精英獎頒獎典禮，2019年世錦賽男子體操代表隊獲得最佳運動團隊獎。（圖／體育署提供）
今年因疫情關係許多賽事被迫取消，但最佳運動團隊中仍在有限的賽事中爭取最亮眼成績，力求取得奧運參賽資格，其中包含2019年世界桌球巡迴賽中華桌球混雙代表隊、2019年世界體操錦標賽中華男子體操代表隊、2020年全英羽球公開賽中華羽球代表隊、2020年東京奧運資格賽中華女子拳擊代表隊、2020年東京奧運資格賽中華男子桌球代表隊，最終由2019年世界體操錦標賽中華男子體操代表隊獲得因優異表現獲獎。

今年最佳教練獎有三位教練入選，棒球洪一中教練、體操翁士航教練、拳擊曾自強教練，在他們指導下的選手，今年都有傑出表現，而教練的身教更深於言教，有教練在背後陪伴與支持，才有選手無後顧之憂的奮戰，最終由洪一中教練獲得，但所有教練早已將選手榮耀置於個人榮耀前，不論得獎與否，都與選手榮耀與共。

▲109年體育運動精英獎頒獎典禮，賴清德副總統(左4)頒發終身成就獎予林圭璋先生和特別獎劉俊業教練(由兒女3人代領)。（圖／體育署提供）
▲109年體育運動精英獎頒獎典禮，賴清德副總統(左4)頒發終身成就獎予林圭璋先生和特別獎劉俊業教練(由兒女3人代領)。（圖／體育署提供）
 
 
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