快訊／富邦金今晚8點30分召開重訊！傳將宣布併購日盛金

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快訊／富邦金今晚8點30分召開重訊！傳將宣布併購日盛金

編輯林莞茜/綜合報導

calendar_today2020-12-18 20:05:54

富邦金
▲富邦金控（圖／NOWnews資料照）
富邦金控今（18）日晚間臨時宣布，將在8點30分在證交所3樓記者室召開臨時記者會，由資深副總王瑋說明董事會決議事項，外傳是將宣布併購日盛金。
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