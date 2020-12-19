毒品防制金三角　林瑩蓉：建置社區毒品防制關懷站

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「高雄領航2020毒品防制新作為網絡合作研討會暨多元處遇成果發表會」上午由高雄市長陳其邁率領市府團隊、法務部長蔡清祥率領司法團隊、衛福部司長諶立中率領醫療團隊以及羅秉成政委等重要毒防網絡貴賓聯袂出席開幕儀式，今天的專題研討會，藉由司法端、醫療端、行政端不同的切入點，深入探討多元毒品防制相關議題的挑戰與展望，期凝聚前瞻策略方針，打造無毒家園，邁向永續發展的無毒健康生活。
政務委員羅秉成上午也針對毒品再犯防制提出新展望，提出新世代反毒政策2.0策略新思維及擘畫，朝向三減(減少毒品供給、減少毒品需求、減少毒品傷害)、三斷(斷人流、物流、金流)、三降(降低新生人口、降低死亡率、降低再犯率)的目標，更希望落實毒品收容人個別處遇計畫，以協助其復歸社會，也針對大家關心的少年毒品問題，配合少年事件處理法的修正，如何讓法院與行政機關建立妥善銜接機制，透過公私協力，以有效降低再犯。
在高雄市推動緩起訴本土化多元處遇成果的部分，分別由高雄地檢署、毒防局、市立凱旋醫院金三角進行專題探討，高雄地檢署陳筱茜檢察官與高雄長庚醫院蔡孟璋醫師簡介高雄市自107年推動緩起訴本土化多元處遇計畫的發展歷程與經驗，讓個案在司法端的監督下同時進行適切的個人化醫療處遇，精準投注在藥癮個案上，幫助個案更快速復歸社會，重拾健康。
毒品防制局局長林瑩蓉則特別分析高雄市毒品個案相關數據，剖析問題面向做為未來策略調整重點，毒防局也將擴大與社區藥局、診所、里辦公室合作，建置綿密的社區毒品防制關懷站，讓毒品防制工作能遍佈38區，並持續推動整合式智慧防毒網，做為社會安全網的重要支撐環節。
針對毒駕問題，邀請台灣高檢署邢泰釗檢察長擔任引言人，探討毒駕行為與不能安全駕駛的認定原則及挑戰，與談人台北地檢署林達檢察官深入探討國際與台灣有關毒品駕駛的相關作為及立法政策方向，台北市立聯合醫院昆明防治中心陳亮妤副主任由醫療端探討相關影響，也提醒注意避免汙名化精神科藥物的使用者，結合法制與醫療的實務經驗，帶出精彩的演講與反思。
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