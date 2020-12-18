富邦金每股13元收購日盛金　若成功創國內首樁「金金併」

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關於本案，富邦金說明已於12月17日取得主管機關金融監督管理委員會核准投資，公開收購期間將自2020年12月22日至2021年2月1日止。富邦金表示，在全球金融市場長期發展大者恆大趨勢下，日盛金控長期績效表現、股價表現，均受限於規模恐不易突破，本次公開收購具溢價吸引力，提供日盛金控股東實現投資獲利的機會。
富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控身為國內金融業領導企業，在瞬息萬變的時代，時時深刻思考如何邁向下一階段永續發展。日盛金控專精於證券、期貨、銀行業務，為規模小而穩健之金控公司。如本案順利完成公開收購及整併，將有助於富邦金控擴增證券及銀行業務規模，提供客戶更多元的產品及便捷的金融服務，持續朝向「成為亞洲一流金融機構」之願景邁進，並進而促進國內金融整併及綜效，創下「金金併」首例，帶動台灣金融產業之正向發展。
富邦金控決定進行本公開收購案，主要基於三大考量分別為：第一，強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益。富邦金控長期以來持續評估各項策略合作或併購機會，以擴大整體規模經濟效益，布局下一階段成長發展。此次若能順利完成公開收購及整併計劃，將有助於提升證券、銀行業務之經濟規模與市場地位。
在證券業務方面，日盛證券為擁有59年歷史的老牌券商，客戶基礎穩固，根據證券交易所公開資料，截至今年9月，富邦證券經紀業務市佔率5.54%(市場排名第三)，日盛證券經紀業務市佔率3.59%(市場排名第七)，整併後市場地位可望顯著提升。在銀行業務方面，台北富邦銀行目前全台分行數135家、日盛銀行44家，整併後分行數將成為民營銀行之冠，且有助於均衡區域發展，深化服務客戶，同時也可望增加中小企業客群業務。
第二，平衡銀行、保險及證券業務多元收入來源，深化全方位金融服務平台。富邦金控致力提供多元創新的金融百貨服務，經過多年來的努力，旗下已具有相當完整的保險服務平台，子公司富邦人壽及富邦產險均居國內市場領導地位，截至今年第三季，富邦金控子公司富邦人壽對母公司整體獲利貢獻已逾65%。如能順利完成本次公開收購及業務整併，將可強化證券、銀行業務之收益，均衡金控之多元業務發展與收益來源。同時，透過資源整合及重新配置，可望提升銀行及證券業務之經濟規模及經營績效，強化公司整體競爭力。
第三，響應政府金金併政策，提升產業競爭力。台灣金融業長期以來面臨家數過多、資產規模小、國際競爭力不足的困境，主管機關自2018年積極推動金融業整併，營造有利的法規併購環境。富邦金控響應政府政策，在考量創造股東價值前提下，期盼促進產業整合，推升台灣金融業國際競爭力。同時，也是看好整體台灣產業前景，期盼持續深耕投資台灣。
富邦金控表示，整併後，期能擴大整體業務規模，提升財富管理、證券經紀、融資券業務等各項業務市佔率。對於日盛金控之客戶，期盼能提升服務的廣度與深度。對於日盛金控之員工，富邦金控一向視員工為最重要資產，重視人才發展，整併後將提供日盛員工於銀行、證券本業更大的發展空間，並結合集團豐沛資源，提供員工更寬廣多元的發揮舞台。
其實日盛金喊「嫁」多年，富邦金多年前就傳出要買日盛金，但一直未果，不只富邦金，期間甚至傳出中信金、宏泰集團的林鴻南、香港聯合集團都對日盛金有興趣。而今年9月傳出泰國卜蜂集團有意接手，但最後因為不符合產金分離，遭金管會駁回。
至於為何富邦金想併日盛金？外界認為，屆時雙方旗下的富邦證和日盛證合併，其業務市占率將有機會擠下凱基證，成為市場老二，僅次於龍頭元大證。只是日盛金的背景也被大大關注，因為大股東有日本新生銀行與香港建群投資，分別持股35.48%與24.09%，而香港建群投資背後是由與中共前領導人江澤民關係密切的肖建華所控制，但外傳肖建華已失蹤多年，而日盛金如何看待此一公開收購同樣成為焦點。