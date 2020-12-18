泰國資深女演員宣布退休　粉絲紛紛送上祝福

常看泰國電視劇、電影的影迷們一定熟悉專演壞女人的 Cherman Boonyasak（綽號：Ploy），人稱「泰國一姊」的她活躍於泰國影視圈，更佔據泰國大街小巷的廣告看板。不過，這位令人著迷的「腹黑女」12月15日於Instagram上宣布將告別螢幕，令粉絲相當不捨。

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出生於1982年、今年38歲的Ploy是位混血兒，相貌姣好的她於2007年出演《愛在暹羅》配角一砲而紅，出色的演技不僅讓觀眾印象深刻，更讓她一舉奪下泰國電影金天鵝獎（Suphannahong National Film Award）最佳女配角。

爆紅後她星路順遂，代表作品包括《猛鬼套房》、《千方百計愛上你》 、《牡丹花的最後一瓣》 、《保留丈夫》等，挑戰的角色類型多元，從愛情片、鬼片到吸血鬼題材都有涉略。除此之外，她也是泰國實境選秀節目「The Face」的評審兼導師。





不過，Ploy最大的特色是她經常扮演「壞女人」。據悉，每次讓她演女一她總是推辭，老是挑觀眾緣不討喜的反派角色磨練演技。不過，也因為她把反派演得活靈活現，因此鋒芒往往蓋過女主角。





12月15日，Ploy 在個人IG上發布推文稱她將告別小螢幕，電視劇《เรยา》將是她的最後一部電視作品。她感謝粉絲們27年來給予的支持，表示接下來她將踏上新旅途，希望大家多多給予鼓勵，也希望粉絲們多支持最後這部作品。

對於影迷的不捨，Ploy也保證，雖然熄燈不再演電視劇，但是她還是樂於擔任主持人，或是接拍電影，她也會繼續透過見面會等活動跟粉絲和觀眾見面。