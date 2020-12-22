專訪／翻轉電商刻板印象　潮男執行長用制服創企業文化

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我們不禁好奇，這位「潮男」執行長是如何樹立起辦公室文化呢？蔡凱文透露，這其中很大關鍵就是制服。事實上PChome已經做制服多年，他們認為既然要做制服，就不能「隨便找一個LOGO來印」，而是要提供一個能讓員工願意穿在身上的服裝。
實際觀察這套制服，歷年來PChome下足了功夫，不僅做了短T、長袖，還為了造福物流或送貨員，製作了男版防風外套。對此，蔡凱文很自豪地說，「如果實際到公司走走，你會發現員工穿制服比例是高的，我們還沒有規定是制服日喔！」
「這就是一個相對比較小的公司，必須要做的事。」蔡凱文自謙只是「小公司」，而面對國內、國外的龍爭虎鬥，他們能做到的，就是透過合作將自己的能力與其他企業結合，也就是不斷透過線上、線下的結盟，來為自己加分。
這種與人結盟的營運模式，除了能壯大自身外，也能達到「魚幫水、水幫魚」的功效。蔡凱文說，電商的崛起後，許多線下消費環境產生問題，若是觀察大陸的做法，就是讓電商品牌去做線下模式；而美國的作法就是線上去併購線下。
不過，蔡凱文覺得，在台灣要有台灣的做法，「我們比較想做的事，就是讓『電商附能』。」他解釋，透過與現下通路端、供應端合作，來帶給外界不同的想法，讓他們知道「我們不是來摧毀他們的。」應該是能與實體通路合作，彼此創造更多能力，也就是創造整個產業鏈的價值，而不是讓電商取代整個產業鏈，「那當然這確實很困難。」
談到困難的事，PChome還有另一個議題需要翻轉，那就是消費者的刻板印象。
PChome做為一個線上電子商路通路，以高單價的3C電器用品最為人熟知，過去也吸引相當多的男性、年齡偏高的消費族群。
為了翻轉印象，吸引更多年輕族群，蔡凱文任內開創台灣雙11慶典，不僅找來國內的當紅藝人，也重金聘請韓國大咖來台開演唱會，成功吸引不少年輕女性消費者的目光。除此之外，PChome近期也頻頻與線下品牌合作，甚至於台北時尚一級戰區的「微風南山」開設實體選務店，打破外界對電商品牌的想像。
「我們做很多事情，都希望做跟別人不一樣。」蔡凱文指出，他們就是為了吸引更多消費族群，才會做APP、演唱會、流行服務等一系列以往不同的嘗試。
在演唱會方面，PChome自2017年以來已辦了10餘場，也有相當的心得，「我們覺得，透過一場演唱會讓他（消費者）先認識我們。」蔡凱文認為，不管消費者過去與他們有沒有關係，但透過演唱會過後，讓民眾在購物時，在記憶中會出現他們做為選項，那就值得了。