專訪／翻轉電商刻板印象　潮男執行長用制服創企業文化

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專訪／翻轉電商刻板印象　潮男執行長用制服創企業文化

記者賴志昶／專題報導

2020-12-22 15:00:00｜2020-12-22 16:40:40

▲PChome網路家庭執行長暨總經理蔡凱文為人親切，在公司內有「微笑暖男」的稱號。（圖／記者葉政勳攝）
▲PChome網路家庭執行長暨總經理蔡凱文為人親切，在公司內有「微笑暖男」的稱號。（圖／記者葉政勳攝）
PChome Online網路家庭這個名號，如今已算是國內數一數二的電商巨頭，儘管如此，他們的執行長暨總經理蔡凱文仍謙稱：「我們是比較小的公司。」而他們的經營之道，就是將自己的能力與他人做線下結盟，如此一來不僅能夠壯大，二來也能翻轉過去電商影響實體店面市場的印象，甚至能重新共創產業鏈的整體價值。
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做為一家國內電商龍頭的執行長，蔡凱文少了「科技新貴」的距離感，臉上總帶著一抹笑容。除此之外，他對自己身上的穿搭有著獨到眼光，在接受《NOWnews今日新聞》當天，他身穿一席長版牛仔長外套，配上他們設計的制服，加上簡單的白長褲，雖然他一直笑說他的穿搭沒什麼，只是「穿著舒服」而已，但舉手投足之間總是散發「潮男」氣息。
我們不禁好奇，這位「潮男」執行長是如何樹立起辦公室文化呢？蔡凱文透露，這其中很大關鍵就是制服。事實上PChome已經做制服多年，他們認為既然要做制服，就不能「隨便找一個LOGO來印」，而是要提供一個能讓員工願意穿在身上的服裝。

▲PChome網路家庭執行長暨總經理蔡凱文為培養公司文化，一手規劃歷年來的制服。（圖／記者葉政勳攝）
▲PChome網路家庭執行長暨總經理蔡凱文為培養公司文化，一手規劃歷年來的制服。（圖／記者葉政勳攝）
實際觀察這套制服，歷年來PChome下足了功夫，不僅做了短T、長袖，還為了造福物流或送貨員，製作了男版防風外套。對此，蔡凱文很自豪地說，「如果實際到公司走走，你會發現員工穿制服比例是高的，我們還沒有規定是制服日喔！」

「這就是一個相對比較小的公司，必須要做的事。」蔡凱文自謙只是「小公司」，而面對國內、國外的龍爭虎鬥，他們能做到的，就是透過合作將自己的能力與其他企業結合，也就是不斷透過線上、線下的結盟，來為自己加分。

這種與人結盟的營運模式，除了能壯大自身外，也能達到「魚幫水、水幫魚」的功效。蔡凱文說，電商的崛起後，許多線下消費環境產生問題，若是觀察大陸的做法，就是讓電商品牌去做線下模式；而美國的作法就是線上去併購線下。

不過，蔡凱文覺得，在台灣要有台灣的做法，「我們比較想做的事，就是讓『電商附能』。」他解釋，透過與現下通路端、供應端合作，來帶給外界不同的想法，讓他們知道「我們不是來摧毀他們的。」應該是能與實體通路合作，彼此創造更多能力，也就是創造整個產業鏈的價值，而不是讓電商取代整個產業鏈，「那當然這確實很困難。」

▲PChome網路家庭執行長暨總經理蔡凱文說，希望透過辦演唱會等方式，讓更多年輕人更認識PChome這個品牌。（圖／記者葉政勳攝）
▲PChome網路家庭執行長暨總經理蔡凱文說，希望透過辦演唱會等方式，讓更多年輕人更認識PChome這個品牌。（圖／記者葉政勳攝）
談到困難的事，PChome還有另一個議題需要翻轉，那就是消費者的刻板印象。

PChome做為一個線上電子商路通路，以高單價的3C電器用品最為人熟知，過去也吸引相當多的男性、年齡偏高的消費族群。

為了翻轉印象，吸引更多年輕族群，蔡凱文任內開創台灣雙11慶典，不僅找來國內的當紅藝人，也重金聘請韓國大咖來台開演唱會，成功吸引不少年輕女性消費者的目光。除此之外，PChome近期也頻頻與線下品牌合作，甚至於台北時尚一級戰區的「微風南山」開設實體選務店，打破外界對電商品牌的想像。

「我們做很多事情，都希望做跟別人不一樣。」蔡凱文指出，他們就是為了吸引更多消費族群，才會做APP、演唱會、流行服務等一系列以往不同的嘗試。
在演唱會方面，PChome自2017年以來已辦了10餘場，也有相當的心得，「我們覺得，透過一場演唱會讓他（消費者）先認識我們。」蔡凱文認為，不管消費者過去與他們有沒有關係，但透過演唱會過後，讓民眾在購物時，在記憶中會出現他們做為選項，那就值得了。
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