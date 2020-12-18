北部好天氣才一天！大雨狂甩3縣市　明起低溫急凍15度

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北部好天氣才一天！大雨狂甩3縣市　明起低溫急凍15度

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-18 23:00:23｜update2020-12-18 23:01:30

大雨、豪雨、下雨、颱風
▲北台灣好天氣僅持續一天，又將遭受東北季風影響。（示意圖／NOWnews資料照）
北台灣好天氣只持續一天！中央氣象局18日晚間9時45分發布大雨特報，受到東北季風增強，今晚至明（19日）基隆北海岸、宜蘭及北市山區有局部大雨，氣溫也驟降。預報也顯示，北台灣直到28日都會持續降雨。
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氣象局指出，今（18）日晚間至明（19）日東北季風增強，水氣增多，北部、東半部及恆春半島降雨機率提高，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭持續降雨，其他地區維持多雲到晴。
溫度部分，北臺灣僅17至19度，整天感受較為濕涼，中部至臺南及花東地區22至24度，高屏地區還是可以來到25、26度，至於低溫則變化不大，北臺灣15度左右，其他地區16至18度。

▲氣象局指出，今（18）日晚間至明（19）日東北季風增強，水氣增多，北部、東半部及恆春半島降雨機率提高，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭持續降雨，其他地區維持多雲到晴。（圖／翻攝報天氣臉書粉專）
▲氣象局指出，18日晚至19日東北季風增強，水氣增多，北部、東半部及恆春半島降雨機率提高，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭持續降雨。（圖／翻攝報天氣臉書粉專）
到了下週日、下週一(20日、21日)東北季風影響加上南方雲系北移，除了北部、東半部地區及恆春半島持續有雨之外，中南部地區雲量亦增多，南部地區及中部山區也有下雨機會，其中基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部大雨發生的機率，請多加留意；低溫在北臺灣15度左右，其他地區16至18度，高溫在北臺灣僅16至19度，感受上較濕涼，中部至臺南及花東地區21至24度，高屏地區25度左右。

下週二、下週三(22日、23日)東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升，北部、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，宜花地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴。

▲未來一周降雨與氣溫變化。（圖／翻攝影中央氣象局）
▲未來一周降雨與氣溫變化。（圖／翻攝影中央氣象局）
下週四(24日)東北季風再增強，下週五(25日)東北季風影響，北部及東北部天氣再轉涼，這波冷空氣水氣較少，24日北部及東半部地區有局部降雨，25日僅剩東半部地區有零星降雨，其地地區為多雲到晴。
26日、27日東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升，僅東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；28日東北季風有再增強、北部及東北部天氣再轉涼的趨勢，北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區維持多雲到晴。（編輯：潘毅）
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