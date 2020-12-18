北部好天氣才一天！大雨狂甩3縣市　明起低溫急凍15度

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溫度部分，北臺灣僅17至19度，整天感受較為濕涼，中部至臺南及花東地區22至24度，高屏地區還是可以來到25、26度，至於低溫則變化不大，北臺灣15度左右，其他地區16至18度。
到了下週日、下週一(20日、21日)東北季風影響加上南方雲系北移，除了北部、東半部地區及恆春半島持續有雨之外，中南部地區雲量亦增多，南部地區及中部山區也有下雨機會，其中基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部大雨發生的機率，請多加留意；低溫在北臺灣15度左右，其他地區16至18度，高溫在北臺灣僅16至19度，感受上較濕涼，中部至臺南及花東地區21至24度，高屏地區25度左右。
下週二、下週三(22日、23日)東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升，北部、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，宜花地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴。
下週四(24日)東北季風再增強，下週五(25日)東北季風影響，北部及東北部天氣再轉涼，這波冷空氣水氣較少，24日北部及東半部地區有局部降雨，25日僅剩東半部地區有零星降雨，其地地區為多雲到晴。
26日、27日東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升，僅東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；28日東北季風有再增強、北部及東北部天氣再轉涼的趨勢，北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區維持多雲到晴。（編輯：潘毅）