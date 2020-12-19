全台首座抗癌尖端儀器　高醫強化精準醫療

據國民健康署公布的癌症年報顯示，臺灣每年約有11萬餘人罹患癌症，平均每4分多鐘就有1人被確診，為了強化精準醫療，高醫去年11月初引進「核磁共振影像導引全方位放射線治療儀(MR- Linac)」，目前已有30多名患者接受此治療，其中以肺癌、肝癌、胰臟癌、攝護腺癌、乳癌、食道癌最多。

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高醫院長鍾飲文表示，高醫此次引進美國最先進的治療儀，在歷經10個月的安裝工程期間，適逢新冠肺炎疫情全球大爆發，克服嚴格的防疫措施要求，18日能舉行開幕剪綵儀式，格外不容易。

▲ 為了強化精準醫療，高醫去年11月初引進「核磁共振影像導引全方位放射線治療儀(MR- Linac)」。（圖／記者陳美嘉攝）

其中一名68歲攝護腺癌病人，4年多前曾接受放射線治療，近半年又復發，他改接受此精準立體定位治療後，骨骼疼痛的症狀及血液中攝護腺抗原腫瘤指數也明顯降低。此外，一名45歲一期肺腺癌病人，兩年前接受手術，最近左肺又長出2顆小腫瘤，由於不適合再手術，於是接受此項精準治療，並無明顯副作用，目前定期追蹤中。

董事長陳建志表示，很高興一同開啟高醫癌症放射線治療新紀元，期勉癌症團隊持續努力，造福更多的病人。中央健康保險署長李伯璋表示，過去醫療資源重北輕南，現在透過高醫開啟精準尖端醫療，將可提升癌症病人的治療品質。高雄市長陳其邁出席時表示，精準醫療的出現可延緩長照，高醫領先改善病患生活品質，意味也減少長照資源，感謝高醫用心守護南部民眾的健康。