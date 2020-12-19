全台首座抗癌尖端儀器　高醫強化精準醫療

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全台首座抗癌尖端儀器　高醫強化精準醫療

記者陳美嘉／高雄報導

calendar_today2020-12-19 10:35:46

▲ 高醫引進「核磁共振影像導引全方位放射線治療儀(MR- Linac)」，目前已有30多名患者接受此治療。（圖／記者陳美嘉攝，2020.12.18）
▲ 高醫引進「核磁共振影像導引全方位放射線治療儀(MR- Linac)」，目前已有30多名患者接受此治療。（圖／記者陳美嘉攝）

據國民健康署公布的癌症年報顯示，臺灣每年約有11萬餘人罹患癌症，平均每4分多鐘就有1人被確診，為了強化精準醫療，高醫去年11月初引進「核磁共振影像導引全方位放射線治療儀(MR- Linac)」，目前已有30多名患者接受此治療，其中以肺癌、肝癌、胰臟癌、攝護腺癌、乳癌、食道癌最多。

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高醫院長鍾飲文表示，高醫此次引進美國最先進的治療儀，在歷經10個月的安裝工程期間，適逢新冠肺炎疫情全球大爆發，克服嚴格的防疫措施要求，18日能舉行開幕剪綵儀式，格外不容易。

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▲ 為了強化精準醫療，高醫去年11月初引進「核磁共振影像導引全方位放射線治療儀(MR- Linac)」。（圖／記者陳美嘉攝）
放射腫瘤科主任黃志仁指出，由於病人在放射治療過程中，可能因不自主的擺動，如呼吸、吞嚥、心跳等因素，造成腫瘤位置的改變；而傳統放射治療所用的影像往往是數天、甚至數週前所採集的，治療期間能否準確做位置評估管理是一大考驗，另外，此治療針對不適合手術的癌症病人，可經由磁振造影導引及追蹤精準照射腫瘤，提高單次放射線劑量、減少照射次數，免除病人奔波之苦及更好的治療效果。 

其中一名68歲攝護腺癌病人，4年多前曾接受放射線治療，近半年又復發，他改接受此精準立體定位治療後，骨骼疼痛的症狀及血液中攝護腺抗原腫瘤指數也明顯降低。此外，一名45歲一期肺腺癌病人，兩年前接受手術，最近左肺又長出2顆小腫瘤，由於不適合再手術，於是接受此項精準治療，並無明顯副作用，目前定期追蹤中。

董事長陳建志表示，很高興一同開啟高醫癌症放射線治療新紀元，期勉癌症團隊持續努力，造福更多的病人。中央健康保險署長李伯璋表示，過去醫療資源重北輕南，現在透過高醫開啟精準尖端醫療，將可提升癌症病人的治療品質。高雄市長陳其邁出席時表示，精準醫療的出現可延緩長照，高醫領先改善病患生活品質，意味也減少長照資源，感謝高醫用心守護南部民眾的健康。

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