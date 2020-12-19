川普簽署《外國公司問責法》！中企赴美上市面臨嚴格審計
川普簽署《外國公司問責法》！中企赴美上市面臨嚴格審計
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-19 07:03:13
▲美國總統川普已簽署《外國公司問責法案》。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
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▲美國總統川普已簽署《外國公司問責法案》。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
美國眾議院於當地時間2日進行《外國公司問責法案》(Holding Foreign Companies Accountable Act)的跨黨派投票，要求在美國交易所上市的中國公司，需經過美國監管機構的年度審計，並提供不受外國政府控制的證明，否則將被踢出美國證交所。該法案於眾議院一致通過後被送交給總統川普，並於18日獲川普簽署，未來中企若欲前往美國證券交易所上市，恐將面臨更嚴格審計要求。
綜合外媒報導，《外國公司問責法案》由共和黨參議員約翰·肯尼迪（John Kennedy）與民主黨參議員范霍倫（Chris Van Hollen）共同起草撰寫，內容規定若在美上市的公司未能證明不受外國政府控制，或美國上市公司會計監督委員會（the U.S. Public Accounting Oversight Board, 縮寫 PCAOB）無法連續3年對其進行審計，將禁止其證券在美國的證券交易所進行交易。法案雖是適用於所有國家，但外媒認為主要針對的是阿里巴巴、科技公司拼多多，以及中國石油等中企。法案撰寫人聲稱，美國的投資者因受騙而投入資金給看似合法的中國公司，但這些中企卻未履行與其他上市公司一樣的標準。部分業內人士則擔心，加強審查將迫使許多企業轉向美國以外的市場。
雖然川普的任期僅剩約1個月，但其政府並未放緩與中國對抗之力道，就在 宣布川普簽署《外國公司問責法案》的同一天， 白宮 才以國家安全、與中國軍方有密切關聯等理由，宣布要把包含中國半導體大廠中芯國際在內的多間中企列入實體清單，阻止它們取得美國技術並支持中方的破壞性軍事行動。 美國商務部 對此中國外交部發言人汪文彬18日於 上表示，這將是美國動用國家力量打壓中國企業的又一例證，不僅損害中國企業的合法權益，也不符合美國企業的利益，更會對全球產業鏈、供應鏈、價值鏈造成破壞，因此敦促美國停止無理打壓外企的行為，重申會採取必要措施，維護中國企業的正當權益。 例行記者會 ▲中國外交部發言人汪文斌18日在例行記者會上，指責美國商務部將多家中企列入實體名單的舉動。資料照。（圖／翻攝自中國大陸外交部官網）