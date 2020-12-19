針對拜登？五角大廈遭控喊卡交接 代理國防部長否認
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-19 08:11:50
美國總統當選人拜登預計將於明年1月入主白宮，相關政權交接及過渡作業也已陸續展開。不過有美國新聞網站踢爆五角大廈已全面暫停與拜登過渡團隊的交接工作，震驚美國政壇。美國代理國防部長米勒（Christopher Miller）隨後澄清交接工作從未喊卡，只是將交接延至19日的假期後再繼續。
綜合外媒報導，美國新聞網站《Axios》近日指出，米勒在當地時間週四晚間突然下令暫停與拜登過渡團隊的交接工作，令五角大廈的官員們感到十分震驚，因為他們不知道是什麼原因促使這一決定，也不知道川普總統是否批准了該指示，也被外界解讀為「川普政府最高層迄今對拜登團隊的敵意和不信任的最大爆發」。對於此事引起的風波，米勒隨後發表聲明澄清，國防部從未取消或拒絕與拜登團隊的任何會面，只是延到19日開始的假期後再繼續交接工作，雙方也已重新安排會議時間。米勒並在聲明中指出，五角大樓未來2週的重點是支持有關OWS（神速計畫）和新冠信息的傳遞，以確保過渡順利進行，美國國民的生命安全受到保障。