北、東部濕涼！4縣市豪大雨特報　熱帶低氣壓有成颱趨勢

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

北、東部濕涼！4縣市豪大雨特報　熱帶低氣壓有成颱趨勢

記者顏真真/台北報導

calendar_today2020-12-19 09:06:51

▲中央氣象局指出，目前在太平洋地區，即菲律賓附近，有個熱帶性低氣，時速28公里向西移動，並有發展為輕度颱風的趨勢。（圖／擷取自中央氣象局網站）
▲中央氣象局指出目前在太平洋地區，即菲律賓附近，有個熱帶性低氣壓，以時速28公里向西移動，並有發展為輕度颱風的趨勢。（圖／擷取自中央氣象局網站）
中央氣象局指出，今（19）日東北季風增強，水氣增多，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島降雨機率提高，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較為持續，有局部大雨發生的機率，已對4縣市發布豪大雨特報，其他地區維持多雲到晴。值得注意的是，目前在太平洋地區，即菲律賓附近，有1個熱帶性低氣壓，以每小時28公里速度，向西移動，並有發展為輕度颱風的趨勢。
我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象局表示，受東北季風影響，今日基隆北海岸有局部大雨或豪雨，宜蘭、新北（汐止）地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，且因連日降雨，山區慎防坍方及落石。氣象局統計至今日，累計雨量前10名分別為新北市大粗坑71.00mm、新北市瑞芳59.00mm、新北市富貴角57.50mm、新北市三和55.50mm、新北市大坪53.00mm、基隆市基隆42.50mm、宜蘭縣東澳嶺34.00mm、新北市員山子33.00mm、新北市萬里國小33.00mm及新北市金山33.00mm。
在氣溫方面，今日高溫和昨天相比略為下降，北台灣僅17至19度，整天感受較為濕涼，台中至台南及花東地區22至24度，高屏地區還是可以來到25、26度，至於低溫變化不大，北台灣15度左右，其他地區16至18度，氣象局也提醒特別留意天氣及溫度上的變化，適時增添衣物、注意保暖。

也由於東北風增強，台南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區及各離島有8至10級強陣風，海面風浪大，另外東半部及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，海上作業及海邊活動請注意安全。

至於明、後天（20日、21日）東北季風影響加上南方雲系北移，除了北部、東半部地區及恆春半島持續有雨之外，中南部地區雲量亦增多，南部地區及中部山區也有下雨機會，其中基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部大雨發生的機率，請多加留意。

不過，下周二、下周三（22日、23日）東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升，北部、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，宜花地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴。只是下周四（24日）東北季風再增強，下周五（25日）東北季風影響，北部及東北部天氣再轉涼，這波冷空氣水氣較少，24日北部及東半部地區有局部降雨，25日僅剩東半部地區有零星降雨，其地地區為多雲到晴。
此外，根據環保署空氣品質預報資訊，今日東北季風再增強，中部以北位於迎風面，擴散條件佳；雲嘉南及高屏地區位於下風處，污染物較易累積；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

回數2020年一整年國內所發生的大小事，有開心的、傷心的、氣憤的、絕望的，您認為哪幾件新聞事件最令您印象深刻？

回數2020年一整年國內所發生的大小事，有開心的、傷心的、氣憤的、絕望的，您認為哪幾件新聞事件最令您印象深刻？

繼續作答
爭奪2020八卦版面！選出令你印象最深的爆紅網美

爭奪2020八卦版面！選出令你印象最深的爆紅網美

繼續作答
您心目中2020最好看台劇是哪一部？

您心目中2020最好看台劇是哪一部？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀