北、東部濕涼！4縣市豪大雨特報　熱帶低氣壓有成颱趨勢

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在氣溫方面，今日高溫和昨天相比略為下降，北台灣僅17至19度，整天感受較為濕涼，台中至台南及花東地區22至24度，高屏地區還是可以來到25、26度，至於低溫變化不大，北台灣15度左右，其他地區16至18度，氣象局也提醒特別留意天氣及溫度上的變化，適時增添衣物、注意保暖。
也由於東北風增強，台南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區及各離島有8至10級強陣風，海面風浪大，另外東半部及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，海上作業及海邊活動請注意安全。
至於明、後天（20日、21日）東北季風影響加上南方雲系北移，除了北部、東半部地區及恆春半島持續有雨之外，中南部地區雲量亦增多，南部地區及中部山區也有下雨機會，其中基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部大雨發生的機率，請多加留意。
不過，下周二、下周三（22日、23日）東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升，北部、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，宜花地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴。只是下周四（24日）東北季風再增強，下周五（25日）東北季風影響，北部及東北部天氣再轉涼，這波冷空氣水氣較少，24日北部及東半部地區有局部降雨，25日僅剩東半部地區有零星降雨，其地地區為多雲到晴。
此外，根據環保署空氣品質預報資訊，今日東北季風再增強，中部以北位於迎風面，擴散條件佳；雲嘉南及高屏地區位於下風處，污染物較易累積；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。